الموافقة على تراخيص المشروعات الإنتاجية بالوادى الجديد بنظام حق الانتفاع





الوادى الجديد _ ماهر أبو نور

أعلن المهندس زكريا مصطفي دمرداش مدير ادارة حماية الاراضي بمديرية الزراعة فى محافظة الوادى الجديد فى بيان له اليوم الاثنين أن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وافق علي التراخيص لجميع المشروعات التي تخدم الانتاج الزراعي في الاراضي الخاصة بصندوق استصلاح الاراضي المستأجرة بنظام حق الانتفاع.

وأضاف دمرداش أن المشروعات التى تمت الموافقة عليها تشمل مشروعات إنتاج حيواني - دواجن- ثلاجات (حفظ الخضر والفاكهة) والصوب الزراعية وبعض المشروعات الأخري التى ترتبط بالإنتاج الزراعى والحيوانى .