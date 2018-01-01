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الإثنين، 01 يناير 2018 10:07 م
خالد صلاح
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المقاومة الإيرانية: نريد جمهورية حرة تحترم المساواة وفصل الدين عن الدولة

الإثنين، 01 يناير 2018 06:49 م
المقاومة الإيرانية: نريد جمهورية حرة تحترم المساواة وفصل الدين عن الدولة مظاهرات عارمة بإيران


أ ش أ
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قالت مريم رجوى رئيسة المجلس الوطنى للمقاومة الإيرانية، إن المنتفضين فى ايران يريدون جمهورية حرة تحترم المساواة وفصل الدين عن الدولة، وتجعلهم في مأمن من الفقر والبطالة والمرض.

وأضافت رجوي - في تغرديات عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى (تويتر) اليوم الاثنين ـ " المنتفضون لا يريدون الدين القسرى والحجاب القسرى والحكومة القسرية ، ولا يريدون حكم الملالى ولا يريدون حكم النهب والاختلاس واستمرار الفقر والجوع والبطالة". 

من ناحية أخرى، دعا وزير الخارجية الألمانى، زيجمار جابريال،  النظام الإيرانى لعدم استخدام العنف ضد المتظاهرين الإيرانيين الغاضبين من الوضع الاقتصادى للبلاد.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تشهد فيه المدن الرئيسية مثل طهران وقم واصفهان تظاهرات عارمة من قبل المواطنين الإيرانيين احتجاجاً على غلاء المعيشة وتدنى مستوى الدخل فى الوقت الذى ينفق فيه نظام الملالى والرئيس حسن روحانى مليارات الدولارات على تمويل الميليشيات الإرهابية فى الدول العربية من أجل زعزعة استقرارها.

يذكر أن تظاهرات جديدة تنطلق فى وسط العاصمة الإيرانية طهران اليوم لتتواصل الاحتجاجات العارمة دون توقف منذ عدة أيام.

 

 


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