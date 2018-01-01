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المصرية للاتصالات: عطل يؤثر على كفاءة الإنترنت بمصر وبلدان مجاورة

الإثنين، 01 يناير 2018 11:56 م
المصرية للاتصالات: عطل يؤثر على كفاءة الإنترنت بمصر وبلدان مجاورة الإنترنت – صورة أرشيفية


كتبت: هبة السيد
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أصدرت الشركة المصرية للاتصالات تنويهًا عبر صفحتها الرسمية بموقع التدوينات الصغير تويتر، تؤكد فيه وجود مشكلة عامة تؤثر حاليًا على كفاءة خدمة الإنترنت فى مصر وبعض البلاد المجاورة وجارى العمل على حلها.
 
وأوضحت المصرية للاتصالات، أنه من المتوقع استعادة الخدمة بشكل كامل تدريجيًا خلال الأيام القليلة المقبلة.
 

 


 

 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

عزة

بتجيبوا الكلام ده منين

موقع التدوينات الصغير ؟؟!!

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