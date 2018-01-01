المصرية للاتصالات: عطل يؤثر على كفاءة الإنترنت بمصر وبلدان مجاورة

المصرية للاتصالات: عطل يؤثر على كفاءة الإنترنت بمصر وبلدان مجاورةالإثنين، 01 يناير 2018 11:56 م
الإنترنت – صورة أرشيفية
كتبت: هبة السيد
إضافة تعليق
أصدرت الشركة المصرية للاتصالات تنويهًا عبر صفحتها الرسمية بموقع التدوينات الصغير تويتر، تؤكد فيه وجود مشكلة عامة تؤثر حاليًا على كفاءة خدمة الإنترنت فى مصر وبعض البلاد المجاورة وجارى العمل على حلها.
وأوضحت المصرية للاتصالات، أنه من المتوقع استعادة الخدمة بشكل كامل تدريجيًا خلال الأيام القليلة المقبلة.
إضافة تعليق
6 تكنولوجيات جديدة ينتظرها العالم خلال 2018.. مستشعر بصمة الإصبع أسفل شاشات الهواتف الذكية.. المنافسة تشتعل بيت الشركات لإطلاق هاتف قابل للطى.. أبل تنافس بتقنيات الواقع المعزز.. وهواتف صينية مميزة بأسعار رخيصة
فى أول الظواهر الفلكية لعام 2018.. "السوبر مون" يستقبل أول أيام العام الجديد ويزين سماء الوطن العربى..بدر القمر يكتمل ويظهر ضخما بنسبة 14% وأكثر إشراقا30% ..ويكون فى أقرب نقطة من الأرض على مسافة 360 ألف كيلومتر
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
عدد الردود 0
بواسطة:
عزة
بتجيبوا الكلام ده منين
موقع التدوينات الصغير ؟؟!!