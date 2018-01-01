المرور تضبط 7 آلاف مخالفة مرورية بمحاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة





كتب عبد الرحمن سيد

كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، من حملاتها المرورية بمحاور وميادين المحافظة، لرصد كل المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية بناء على تعليمات اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة.

وتمكنت الإدارة خلال الـ24 ساعة الماضية، من رصد 7 الآف مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 95 مخالفة تجاوز سرعات و 1960 مخالفة نموذج 125.

كما تم رصد 107 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى وتم حجز 32 "توك توك" مخالفة لقواعد وآداب المرور و 28 مخالفة صلاحية فنية للسيارة و 74 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، وتم حجز 35 دراجة بخارية وسيارة.