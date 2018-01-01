المجلس الأعلى للإعلام يفحص 158 طلبا للترخيص بإصدار صحف

المجلس الأعلى للإعلام يفحص 158 طلبا للترخيص بإصدار صحفالإثنين، 01 يناير 2018 02:12 م
مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام
(أ ش أ)
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أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أحمد سليم، أن لجنة التراخيص بالمجلس تلقت 158 طلبًا للترخيص بإصدار صحف خلال الفترة الماضية، مضيفا أن اللجنة تفحص تلك الطلبات ولم يتم قبول أى منها حتى الآن وسيتم الإعلان عن معايير الترخيص خلال أسبوع.
وأشار سليم إلى أن اللجنة تلقت 120 طلبًا بترخيص أجنبى للصحف، و30 من جمعيات أهلية، إضافة إلى 8 طلبات بترخيص صحف مصرية.
فى سياق متصل، كلف المجلس د. سوزان القلينى عضو المجلس، بوضع لائحة الجزاءات للمخالفات الإعلامية وبحث وضع 16 مخالفة ستعاقب عليها اللائحة بعقوبات تبدأ بلفت النظر وحتى سحب الترخيص.
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