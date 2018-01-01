"المالية" تعتزم طرح أذون وسندات خزانة بـ 152.7 مليار جنيه خلال يناير الجارى

"المالية" تعتزم طرح أذون وسندات خزانة بـ 152.7 مليار جنيه خلال يناير الجارىالإثنين، 01 يناير 2018 04:54 م
عمرو الجارحى وزير المالية
أ ش أ
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تعتزم وزارة المالية ، طرح أذون وسندات خزانة بقيمة إجمالية تبلغ152.750 مليار جنيه ، وذلك خلال يناير الجارى .
وذكرت الوزارة، فى "جدولها الزمنى لأذون وسندات الخزانة " اليوم الإثنين أنه سيتم طرح أذون خزانة آجال 91 و182 و273 و364 يوما ، بقيم 750ر32 و750ر32 و750ر37 و750ر37 مليار جنيه على التوالي.
وأضافت أنه سيتم أيضا خلال نفس الشهر ، طرح سندات أجل 3 سنوات "استحقاق ديسمبر 2020" بقيمة ثلاثة مليارات جنيه، أجل 5 سنوات "استحقاق أكتوبر 2022" بقيمة 5ر2 مليار جنيه.
وأوضحت أنه سيتم طرح سندات أجل 5 سنوات "استحقاق يناير 2023" بقيمة 250ر1 مليار جنيه، وأجل 7 سنوات "استحقاق سبتمبر 2024" بمليارى جنيه، وأجل 10 سنوات "استحقاق نوفمبر 2027"بقيمة ثلاثة مليارات جنيه.
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