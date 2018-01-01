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الإثنين، 01 يناير 2018 10:08 م
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الكرملين: بوتين ونتنياهو يجتمعان قريبا لتبادل الآراء حول المواقف الدولية

الإثنين، 01 يناير 2018 05:08 م
الكرملين: بوتين ونتنياهو يجتمعان قريبا لتبادل الآراء حول المواقف الدولية بوتين


أ ش أ
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أعلن الكرملين اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين اتفق مع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو هاتفيا على عقد اجتماع فى المستقبل القريب لمناقشة العلاقات الثنائية وتبادل الآراء حول المواقف الدولية.


ونقلت وكالة الأنباء الروسية "سوبتونيك" عن المتحدث الرسمى باسم الكرملين دميترى بيسكوف قوله:"إن بوتين ونتنياهو اتفقا على عقد اجتماع فى المستقبل القريب لمناقشة القضايا الحالية المرتبطة بالعلاقات الثنائية ولتبادل وجهات النظر حول عدة قضايا دولية وإقليمية".

 

 


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