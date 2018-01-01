الكرملين: بوتين ونتنياهو يجتمعان قريبا لتبادل الآراء حول المواقف الدولية

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أعلن الكرملين اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين اتفق مع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو هاتفيا على عقد اجتماع فى المستقبل القريب لمناقشة العلاقات الثنائية وتبادل الآراء حول المواقف الدولية.



ونقلت وكالة الأنباء الروسية "سوبتونيك" عن المتحدث الرسمى باسم الكرملين دميترى بيسكوف قوله:"إن بوتين ونتنياهو اتفقا على عقد اجتماع فى المستقبل القريب لمناقشة القضايا الحالية المرتبطة بالعلاقات الثنائية ولتبادل وجهات النظر حول عدة قضايا دولية وإقليمية".