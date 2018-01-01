العراق: مقتل مفتى بـ "داعش" شمال شرق ديالى





بغداد (أ ش أ)

أفادت اللجنة الأمنية فى مجلس محافظة ديالى بالعراق اليوم الاثنين، بمقتل مفتى بتنظيم داعش الإرهابى شمال شرق المحافظة، مشيرة إلى مقتل 30 قياديا فى التنظيم خلال العام الماضى.

وقال رئيس اللجنة الأمنية فى مجلس ديالى صادق الحسيني- وفقا لقناة (السومرية نيوز) العراقية- إن مفتى تنظيم (داعش) قتل مع عدد من مرافقيه فى عملية نوعية جرت فى أطراف حوض الزور (45 كيلومترا شمال شرق ب‍عقوبة) نفذها الحشد الشعبى والجيش بإسناد من الطيران الحربي.

وأضاف الحسينى أن "أكثر من 30 قياديا فى (داعش) ضمن ما يسمى بولاية ديالى قتلوا خلال عام 2017 ما يمثل ضربة قوية للتنظيم"، مؤكدا أن الأجهزة الاستخبارية كان لها دور مميز فى عمليات تعقب ورصد خلايا التنظيم وقياداته.

وكانت اللجنة الأمنية فى مجلس محافظة ديالى قد أعلنت- أمس- مقتل أمير جديد فى تنظيم (داعش) بعملية نوعية شمال شرق المحافظة، مؤكدة القضاء على 3 بؤر للتنظيم خلال اليومين الماضيين.