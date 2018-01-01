العراق: زيادة استثمار الغاز المصاحب بحقول النفط الجنوبية 80%





رويترز

قالت وزارة النفط العراقية اليوم الإثنين إن استثمار الغاز المصاحب للعمليات النفطية في مشروع غاز البصرة بجنوب البلاد زاد في مطلع شهريناير 2018 بنسبة 80 بالمئة مقارنة به قبل عام.

وذكرت وزارة النفط في بيان نقلا عن الوزير جبار اللعيبي أن القدرات الاستثمارية لمشروع غاز البصرة وصلت إلى معدل 900 مليون قدم مكعبة قياسية يوميا.