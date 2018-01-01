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الإثنين، 01 يناير 2018 08:08 م
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العراق: إبطال مفعول 15 ألف عبوة ناسفة فى الفلوجة خلال 2017

الإثنين، 01 يناير 2018 04:01 م
العراق: إبطال مفعول 15 ألف عبوة ناسفة فى الفلوجة خلال 2017 القوات العراقية- أرشيفية


أ ش أ
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تمكنت القوات الأمنية العراقية من إبطال مفعول 15 ألف عبوة ناسفة بالإضافة إلى إبطال العديد من المنازل المفخخة والمواد المتفجرة ومعامل تفخيخ العجلات، خلال عمليات تطهير كافة مناطق قضاء الكرمة شرقى مدينة الفلوجة، وذلك خلال عام 2017.

وقال قائد الفوج الأول فى حشد محافظة الأنبار العقيد محمود الجميلى - حسبما ذكرت وكالة أنباء الإعلام العراقى - إن القوات الأمنية عثرت على أكداس للعتاد وأسلحة متنوعة خلال عمليات التطهير، كما قامت بعمليات دهم وتفتيش فى مناطق مختلفة من المدينة بحثا عن أسلحة لمجرمى داعش.

 


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