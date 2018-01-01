العثور على جثة طفل مذبوحا أسفل السرير بالمنصورة





الدقهلية - محمد حيزة

شهدت قرية أويش الحجر، التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، منذ قليل، جريمة قتل بطلها مجهول، حيث عثر عامل على جثة ابنه البالغ من العمر 12 عاما مذبوحا وملقى أسفل السرير بعد أقل من شهر من مصرع ابنته الأخرى إثر سقوطها من مكان مرتفع من المنزل.

كان اللواء أيمن الملاح، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ من "حمادة يوسف الفراش" عامل، بالعثور على جثة نجله مذبوحا وملقى أسفل السرير بمنزله.

انتقل رجال المباحث برئاسة الرائد أحمد توفيق رئيس مباحث مركز شرطة المنصورة، وسيارة الإسعاف تحت اشراف الدكتور هانى جميعة مدير مرفق إسعاف الدقهلية، لمكان البلاغ وتبين أن الجثة لطفل يدعى "محمود حماده يوسف الفراش 12 سنة" ومذبوح وملقى أسفل السرير بشقتهم .

وتبين أن شقيقة الطفل من الأب سبق أن لقيت مصرعها منذ أقل من شهر إثر سقوطها من مكان مرتفع بالمنزل وإيفاد أهلها وقتها أنها سقطت أثناء لهوها، وصرحت قتها النيابة بدفن الجثة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمعاينة الجثة، ففيما جارى تكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.