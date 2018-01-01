"العامة للاستعلامات" ناعية إبراهيم نافع: له سجله النقابى الحافل بالإنجازات





كتب محمد السيد

نعت الهيئة العامة للاستعلامات، للشعب المصرى وجموع الصحفيين المصريين والعرب، الكاتب الصحفى الكبير إبراهيم نافع رئيس تحرير ورئيس مجلس ادارة مؤسسة الأهرام الأسبق ونقيب الصحفيين المصريين ورئيس اتحاد الصحفيين العرب الأسبق.

وأضافت الهيئة فى بيان لها، أن للفقيد الكبير دوره البارز فى تطوير مؤسسة الاهرام بقطاعاتها المختلفة بما يليق بمكانتها كأكبر المؤسسات الصحفية المصرية، مشيرة الى أن له سجله النقابي الحافل بالإنجازات ومنها إنشاءه صرح نقابة الصحفيين الحالى، وموقفه المشرف مع جموع الصحفيين المصريين دفاعا عن حرية الصحافة في مواجهة القانون ٩٣ عام ١٩٩٥، إضافة إلى قيامه كرئيس لاتحاد الصحفيين العرب بلم شمل الصف الصحفى العربى وتأكيد دور مصر الريادي داخل الاتحاد.