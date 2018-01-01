الصحة الفلسطينية: توقف العمليات الجراحية خلال أيام لنقص المستلزمات الطبية





غزة (أ ش أ)

قال الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية فى قطاع غزة أشرف القدرة، إن العمليات الجراحية وعددا من الخدمات فى المستشفيات والمراكز الصحية فى القطاع ستتوقف خلال عدة أيام.

وأضح القدرة - فى تصريح اليوم الاثنين، أن العمليات الجراحية ستتوقف خلال أيام بسبب النقص الحاد وغير المسبوق فى المستلزمات الطبية والأدوية الأساسية.

ويعانى القطاع الطبى فى قطاع غزة من قلة الموارد والمساعدات وانقطاع الكهرباء، فضلا عن محدودية الإمكانيات فى ظل الحصار الإسرائيلى الذى يفرضه على القطاع.