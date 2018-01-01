السيطرة على حريق نشب فى شقة سكنية بمنطقة القبارى بالإسكندرية

السيطرة على حريق نشب فى شقة سكنية بمنطقة القبارى بالإسكندريةالإثنين، 01 يناير 2018 06:40 م
حريق - أرشيفية
الإسكندرية – أسماءعلى بدر
إضافة تعليق
تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية من السيطرة على حريق نشب داخل شقة بمنطقة القبارى بالإسكندرية، وتم الدفع بـ4 سيارات لإطفاء الحريق والسيطرة على ألسنة النيران داخل الشقة بدون إصابات.
كما توجهت قوة من قسم شرطة مينا البصل، وتم تحرير محضر بالواقعة .
إضافة تعليق
وزارة التموين ترفع شعار "التوعية" قبل تحرير محاضر لمخالفى كتابة الأسعار على السلع.. تشكل غرفة عمليات لمتابعة المديريات فى أول أيام تطبيق القرار.. وحماية المستهلك: تدوين سعر المنتج بفاتورة البيع حماية للتجار
فيديو.. حصاد اليوم السادس للثورة الإيرانية.. الشرطة تخرّب الممتلكات وتتهم الثوار لامتلاك أسباب القمع.. مقاطع مصورة تظهر عناصر الأمن يحطمون زجاج السيارات.. وشعار الموت لـ"خامنئى" يقود مسيرات الشعب
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة