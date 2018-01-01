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السيطرة على حريق نشب فى شقة سكنية بمنطقة القبارى بالإسكندرية

الإثنين، 01 يناير 2018 06:40 م
السيطرة على حريق نشب فى شقة سكنية بمنطقة القبارى بالإسكندرية حريق - أرشيفية


الإسكندرية – أسماءعلى بدر
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تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية من السيطرة على حريق نشب داخل شقة بمنطقة القبارى بالإسكندرية، وتم الدفع بـ4 سيارات لإطفاء الحريق والسيطرة على ألسنة النيران داخل الشقة بدون إصابات.

 

كما توجهت قوة من قسم شرطة مينا البصل، وتم تحرير محضر بالواقعة .

 


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