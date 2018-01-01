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"الزراعة": 230 ألف فدان منزرعة بقصب السكر وانتاجية الفدان تصل لـ40 طنا

الإثنين، 01 يناير 2018 08:54 م
"الزراعة": 230 ألف فدان منزرعة بقصب السكر وانتاجية الفدان تصل لـ40 طنا الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة


كتب عز النوبى
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 كشف تقرير مجلس المحاصيل السكرية التابعة لمركز البحوث الزراعية،إن إجمالى المساحة المنزرعة بقصب السكر فى  مصر تصل إلى 230 ألف فدان، يتم توجيه 205 ألاف فدان منها لتوريد الإنتاج لمصانع السكر ، بينما يتم الاستفادة من باقى المساحات لإنتاج العسل الأسود والعصير ، مشيرا إلى أن متوسط إنتاجية المحصول تصل إلى 40 طنا للفدان، بينما تم تقدير تكاليف إنتاج الفدان بنحو 17 ألف جنيه.

وأكد تقرير البحوث الزراعية ،أن إجمالى  المساحة المنزرعة ببنجر السكر بلغت العام الماضى 480 ألف فدان بنجر بدلا من 665 ألف فدان كانت تستهدف الدولة زراعتها ببنجر السكر، بمتوسط إنتاجية 18 طنا للفدان، موضحا أن بنجر السكر يعد من المحاصيل الأكثر إنتاجية للسكر والأقل استهلاكا للمياه، حيث يتم إنتاج طن السكر من 7 أطنان بنجر مقابل إنتاج نفس طن السكر من 10 أطنان قصب سكر.

 


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قصب السكر

زراعة البنجر

البحوث الزراعية

المحاصيل السكرية



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