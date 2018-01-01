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الزراعة: حملات مرورية على محاصيل الخضر والفاكهة لتطبيق المنظومة الجديدة

الإثنين، 01 يناير 2018 01:29 م
الزراعة: حملات مرورية على محاصيل الخضر والفاكهة لتطبيق المنظومة الجديدة الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة


كتب عز النوبى
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كلف الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة  واستصلاح الأراضى، عدة قطاعات بالوزارة  بتشكيل حملات  مرورية  على المنتجات الزراعية  المصدرة  والمرور على مناطق زراعة الخضروات والفاكهة وسحب عينات لتحليلها من خلال المعامل المعتمدة من وزارة الزراعة بغرض التأكد من تطبيق قواعد منظومة الصادرات الزراعية الجديدة، ومنع حدوث أى تجاوزات فى نسب متبقيات المبيدات فى  هذه المنتجات.

 فيما  عقد الدكتور صفوت الحداد، نائب وزير الزراعة، اليوم الإثنين، اجتماعا مشتركا ضم الدكتور محمد عبدالمجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، والدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات الزراعية، والدكتور أشرف المرصفى، مدير معمل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى  الأغذية، والدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى ، لبحث آليات تشديد الرقابة على المنتجات الزراعية المصدرة إلى الخارج وفقا للمعايير والاشتراطات الدولية ومنظومة التصدير المعتمدة من وزارتى الزراعة والتجارة.

وقال صفوت  الحداد ،  فى تصريحات  صحفية اليوم الإثنين، إنه تم الاتفاق على بدء لجان مرور على مختلف مناطق زراعة الفراولة باعتبارها محصول التصدير حاليا ، وذلك بمحافظتى البحيرة والقليوبية بهدف الاطلاع على مشاكل المزارعين، وآليات الحل، والتوعية بتطبيق الممارسات الجيدة خلال التعامل مع محصول الفراولة خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتداول والإعداد للتصدير وفقا للمنظومة المصرية للصادرات الزراعية، مشددا على أن هذه اللجان تستهدف التأكد من تطبيق هذه الاشتراطات داخل المزارع وسحب عينات عشوائية من مختلف المزارع تكون مؤشرا على حالة متبقيات المبيدات وفقًا للمنظومة الجديدة للصادرات الزراعية.

 كما تضم اللجان الفنية  خبراء من معاهد وقاية النباتات وأمراض النبات والحجر الزراعى  للمرور على مناطق زراعة الخضروات والفاكهة وسحب عينات لتحليلها من خلال المعامل المعتمدة من وزارة الزراعة بغرض التأكد من تطبيق قواعد منظومة الصادرات الزراعية الجديدة، ومنع حدوث أى تجاوزات في نسب متبقيات المبيدات في هذه المنتجات.


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