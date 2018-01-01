"الزراعة": تكريم فلاحى القطن الأعلى إنتاجية غدًا.. ونستهدف 350 ألف فدانًا





كتب عز النوبى

يكرم الدكتور الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، غداً الثلاثاء، مزارعى محصول القطن أصحاب الانتاجية العالية على مستوى الجمهورية، وذلك تشجيعا على زراعته وعودة لسياسة الاعتماد على صناعة القطن، وإحياء زراعة المحصول، فيما تستهدف خطة الوزارة زراعة 350 ألف فدان جديدة الموسم الحالى بدلا من 220 ألف فدان العام الماضي.

وقال "البنا" إن الاحتفال يأتى ضمن منظومة جديدة لعودة إحياء زراعة القطن والاعتماد عليه كمحصول إقتصادي يفيد الفلاح والتربة الزراعية، مشيرا إلى أن تطبيق نظام الزراعة التعاقدية يساهم فى مضاعفة مساحات القطن المواسم الزراعية القادمة، وأن تلك الخطوة من شأنها إعادة إحياء زراعة القطن فى المحافظات التقليدية الشهيرة بزراعة القطن، وتشجيع مزارعى القطن على مستوى محافظات الجمهورية، خاصة بمحافظات الصعيد، بحيث يتم تعميم التعاقدات مع جميع الشركات التى ترغب فى تسويق القطن الموسم الجديد.

وأضاف الوزير أنه تم البدء فى الاستعدادات لموسم زراعة القطن من خلال تطبيق الاستراتيجية الجديدة للنهوض بمحصول القطن، لزيادة المساحات المستهدف لتصل إلى 350 ألف فدان الموسم المقبل، بدلا من المساحة التي تم زراعتها بالمحصول العام الماضي البالغة 220 ألف فدان، بزيادة عن الموسم الماضي والذي بلغت المساحة فيها حوالى 130 ألف فدان من خلال التقاوى المعتمدة لزراعة هذه المساحات.وذلك حسب الخريطة الصنفية للمحصول.

وأوضح أنه يجرى حاليا تنفيذ خطة لتطوير المحالج والمغازل بالتنسيق مع وزارتى الصناعة وقطاع الأعمال، بما يساهم في تعزيز القيمة المضافة للقطن المصري، وتحسين الأداء الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لمزارعى ومصنعى القطن وتعزيز دور المؤسسات الداعمة لمنظومة زراعة وتصنيع القطن المصري، مشيرا إلى أن مركز البحوث الزراعية ممثلا فى معهد بحوث القطن، نجح مؤخرا في استنباط أصناف جديدة من القطن، يعطى إنتاجية عالية مما يساهم فى زيادة دخل المزارعين، كذلك تلائم المحالج والمغازل المصرية، مما يساهم فى إعطاء القطن قيمة مضافة، والنهوض أيضا بصناعة الغزل.