الزراعة: السيطرة على 11 بؤرة لإنفلونزا الطيور.. وتحصين 39 مليون طائر





كتب عز النوبى

كثفت أجهزة وزارة الزراعة الإجراءات البيطرية للسيطرة على مرض إنفلونزا الطيور بالمحافظات، ضمن حزمة من الإجراءات الحكومية لتشديد الرقابة على قطاع الإنتاج الداجنى والوقاية من المرض، بعدما كشفت أجهزة التقصى النشط فى هيئة الخدمات البيطرية 11 بؤرة للمرض بـ7 محافظات، تم محاصرتها والسيطرة عليها وإعدام الطيور النافقة بها.

وكشفت الإدارة المركزية للطب الوقائى التابع لهيئة العامة للخدمات البيطرية، فى تقرير رسمى أصدرته اليوم، أن إجمالى عدد بؤر الإصابة بمرض إنفلونزا الطيور خلال الفترة من الأول من أكتوبر وحتى السبت الماضى، والتى كشفتها فرق "الكاهو" للتقصى النشط عن المرض، بلغت 11 بؤرة فى المزارع والأسواق والتربية المنزلية بمحافظات الجيزة والفيوم والمنيا والشرقية والقاهرة والغربية ودمياط والمنوفية.

وأوضح التقرير أن إجمالى ما تم تحصينه من الدواحن خلال العام الماضي بلغ 39 مليون طائر فى مزارع التربية الريفية، فى حضانات التربية وعنابر التربية للطيور البلدية مثل الدواجن والبط والرومى، والتى تتراوح أعمارها بين 15 يوما وحتى 45 يوما؛ تمهيدا لاستكمال التربية في القطاع الريفي، مشيرا إلي أن اللجان البيطرية تجري تحصينا مجانا لحماية الدواجن في التربية الريفية والحد من انتشار مرض إنفلونزا الطيور.