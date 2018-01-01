video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الإثنين، 01 يناير 2018 04:01 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الزراعة: السيطرة على 11 بؤرة لإنفلونزا الطيور.. وتحصين 39 مليون طائر

الإثنين، 01 يناير 2018 02:39 م
الزراعة: السيطرة على 11 بؤرة لإنفلونزا الطيور.. وتحصين 39 مليون طائر الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة


كتب عز النوبى
إضافة تعليق

كثفت أجهزة وزارة الزراعة الإجراءات البيطرية للسيطرة على مرض إنفلونزا الطيور بالمحافظات، ضمن حزمة من الإجراءات الحكومية لتشديد الرقابة على قطاع الإنتاج الداجنى والوقاية من المرض، بعدما كشفت أجهزة التقصى النشط فى هيئة الخدمات البيطرية 11 بؤرة للمرض بـ7 محافظات، تم محاصرتها والسيطرة عليها وإعدام الطيور النافقة بها.

وكشفت الإدارة المركزية للطب الوقائى التابع لهيئة العامة  للخدمات البيطرية، فى تقرير رسمى أصدرته اليوم، أن إجمالى عدد بؤر الإصابة بمرض إنفلونزا الطيور خلال الفترة من الأول من أكتوبر وحتى السبت الماضى، والتى  كشفتها فرق "الكاهو" للتقصى النشط عن المرض، بلغت 11 بؤرة فى  المزارع والأسواق والتربية المنزلية بمحافظات الجيزة والفيوم والمنيا والشرقية والقاهرة والغربية ودمياط والمنوفية.

وأوضح التقرير أن إجمالى ما تم تحصينه من الدواحن خلال العام الماضي بلغ 39 مليون طائر فى  مزارع التربية الريفية، فى  حضانات التربية وعنابر التربية للطيور البلدية مثل الدواجن والبط والرومى، والتى تتراوح أعمارها بين 15 يوما وحتى 45 يوما؛ تمهيدا لاستكمال التربية في القطاع الريفي، مشيرا إلي أن اللجان البيطرية تجري تحصينا مجانا لحماية الدواجن في التربية الريفية والحد من انتشار مرض إنفلونزا الطيور.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الزراعة: حملات مرورية على محاصيل الخضر والفاكهة لتطبيق المنظومة الجديدة

وزارة الزراعة

انفلونزا الطيور

التربية المنزلية

الخدمات البيطرية



لا تفوتك
"التضامن" تبدأ صرف معاشات يناير اليوم بمناسبة عيد الميلاد المجيد

"التضامن" تبدأ صرف معاشات يناير اليوم بمناسبة عيد الميلاد المجيد

نقل جثتى قتيلى إطلاق نار على محل خمور بالعمرانية لمشرحة زينهم

نقل جثتى قتيلى إطلاق نار على محل خمور بالعمرانية لمشرحة زينهم

لأول مرة.. شهادات حصرية بأقلام نادية لطفى وفاروق حسنى وجمال بخيت وأبو الغار وبشير الديك وحسن المستكاوى وإبراهيم عبد المجيد .. أنبياء الفن والسينما والثقافة والسياسة والرياضة يكتبون عن الحياة والحب والموت

لأول مرة.. شهادات حصرية بأقلام نادية لطفى وفاروق حسنى وجمال بخيت وأبو الغار وبشير الديك وحسن المستكاوى وإبراهيم عبد المجيد .. أنبياء الفن والسينما والثقافة والسياسة والرياضة يكتبون عن الحياة والحب والموت

عشان اللون الأحمر موضة 2018.. شاهد 8 إطلالات لنجمات تألقن به فى نهاية 2017

عشان اللون الأحمر موضة 2018.. شاهد 8 إطلالات لنجمات تألقن به فى نهاية 2017

على لطفى يقترب من الانضمام لطلائع الجيش

على لطفى يقترب من الانضمام لطلائع الجيش

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة