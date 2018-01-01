الرئيس الكاميرونى يتوعد بالقضاء على الإرهابيين

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توعد بول بيا الرئيس الكاميروني، اليوم الاثنين، بالقضاء على جميع الإرهابيين الذين وصفهم بأنهم يحاربون من أجل تقسيم بلاده أو يتخفون بها لشن هجمات مسلحة على دول مجاورة.



ونقلت إذاعة "صوت أمريكا" عن بيا قوله إنه منفتح للحوار مع الأقلية الساخطة الناطقة باللغة الانجليزية فى بلاده، مؤكدًا أن الجيش سيتعامل مع الانفصاليين الذين يحاربون من أجل استقلال المناطق التى تتحدث الانجليزية.



وأضاف أن مهمته هى الحفاظ على الأمن العام والسلم الاجتماعى ووحدة وسلامة بلاده ، وأصدر توجيهات بضرورة محاربة بلا هوادة كل من يحمل السلاح أو يدعو للعنف وتقديمه للمحاكمة.



وتعهد بيا بجعل الكاميرون دولة غير مركزية ، وطالب الحكومة بالدخول فى حوار بناء مع المتحدثين بالانجليزية للسعى لإيجاد حلول لمطالبهم.

جدير بالذكر أن الكاميرونيين الناطقين بالإنجليزية قد تظاهروا فى مطلع أكتوبر الماضى والذى يوافق ذكرى استقلالهم عن بريطانيا، بسبب ما يصفونه بسوء المعاملة والإهمال من قبل حكومة الرئيس "بيا" التى يهيمن عليها الناطقون بالفرنسية، وأصبحت هذه الاحتجاجات نقطة تجمع للمعارضة ضد حكم "بيا" المستمر منذ 35 عاما.