video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الإثنين، 01 يناير 2018 10:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الرئيس الكاميرونى يتوعد بالقضاء على الإرهابيين

الإثنين، 01 يناير 2018 05:23 م
الرئيس الكاميرونى يتوعد بالقضاء على الإرهابيين الرئيس الكاميرونى


أ ش أ
إضافة تعليق

توعد بول بيا الرئيس الكاميروني، اليوم الاثنين، بالقضاء على جميع الإرهابيين الذين وصفهم بأنهم يحاربون من أجل تقسيم بلاده أو يتخفون بها لشن هجمات مسلحة على دول مجاورة.


ونقلت إذاعة "صوت أمريكا" عن بيا قوله إنه منفتح للحوار مع الأقلية الساخطة الناطقة باللغة الانجليزية فى بلاده، مؤكدًا أن الجيش سيتعامل مع الانفصاليين الذين يحاربون من أجل استقلال المناطق التى تتحدث الانجليزية.


وأضاف أن مهمته هى الحفاظ على الأمن العام والسلم الاجتماعى ووحدة وسلامة بلاده ، وأصدر توجيهات بضرورة محاربة بلا هوادة كل من يحمل السلاح أو يدعو للعنف وتقديمه للمحاكمة.


وتعهد بيا بجعل الكاميرون دولة غير مركزية ، وطالب الحكومة بالدخول فى حوار بناء مع المتحدثين بالانجليزية للسعى لإيجاد حلول لمطالبهم.
جدير بالذكر أن الكاميرونيين الناطقين بالإنجليزية قد تظاهروا فى مطلع أكتوبر الماضى والذى يوافق ذكرى استقلالهم عن بريطانيا، بسبب ما يصفونه بسوء المعاملة والإهمال من قبل حكومة الرئيس "بيا" التى يهيمن عليها الناطقون بالفرنسية، وأصبحت هذه الاحتجاجات نقطة تجمع للمعارضة ضد حكم "بيا" المستمر منذ 35 عاما.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

2017 عام الانفصال.. كردستان العراق وكتالونيا الإسبانية ولومبارديا وفينيتو الإيطاليتان سعوا للانشقاق عن الوطن الأم.. الكاميرون تواجه حمى الانشقاقات فى القارة السمراء.. وحرب بيافرا تعود مجددا فى نيجيريا

مقتل شخص وإصابة 28 أخرين فى اعتداء انتحارى شمال الكاميرون

الكاميرون

اخبار الكاميرون

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم



لا تفوتك
س و ج.. ما هى مجموعة "77 والصين" التى تترأسها مصر خلال عام 2018؟

س و ج.. ما هى مجموعة "77 والصين" التى تترأسها مصر خلال عام 2018؟

المتحدث العسكرى ينشر جهود قوات حرس الحدود خلال عام 2017

المتحدث العسكرى ينشر جهود قوات حرس الحدود خلال عام 2017

6 تكنولوجيات جديدة ينتظرها العالم خلال 2018.. مستشعر بصمة الإصبع أسفل شاشات الهواتف الذكية.. المنافسة تشتعل بيت الشركات لإطلاق هاتف قابل للطى.. أبل تنافس بتقنيات الواقع المعزز.. وهواتف صينية مميزة بأسعار رخيصة

6 تكنولوجيات جديدة ينتظرها العالم خلال 2018.. مستشعر بصمة الإصبع أسفل شاشات الهواتف الذكية.. المنافسة تشتعل بيت الشركات لإطلاق هاتف قابل للطى.. أبل تنافس بتقنيات الواقع المعزز.. وهواتف صينية مميزة بأسعار رخيصة

فى أول الظواهر الفلكية لعام 2018.. "السوبر مون" يستقبل أول أيام العام الجديد ويزين سماء الوطن العربى..بدر القمر يكتمل ويظهر ضخما بنسبة 14% وأكثر إشراقا30% ..ويكون فى أقرب نقطة من الأرض على مسافة 360 ألف كيلومتر

فى أول الظواهر الفلكية لعام 2018.. "السوبر مون" يستقبل أول أيام العام الجديد ويزين سماء الوطن العربى..بدر القمر يكتمل ويظهر ضخما بنسبة 14% وأكثر إشراقا30% ..ويكون فى أقرب نقطة من الأرض على مسافة 360 ألف كيلومتر

أول مرشحة مسلمة.. زوجة مفتى جمهورية داغستان تترشح لرئاسة روسيا

أول مرشحة مسلمة.. زوجة مفتى جمهورية داغستان تترشح لرئاسة روسيا

ارتفاع عدد قتلى التظاهرات المناهضة للنظام الإيرانى إلى 15 شخصا

ارتفاع عدد قتلى التظاهرات المناهضة للنظام الإيرانى إلى 15 شخصا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة