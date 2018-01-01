الداخلية تضبط 466 قضية تمونية خلال 24 ساعة





كتب محمود عبد الراضى

تمكنت شرطة التموين من ضبط ( 21) قضية مواد بترولية وإسطوانات البوتاجاز وضبط ( 5 ) قضايا دقيق مدعم وأقماح بمضبوطات بلغت ( 34,150 طن ) وضبط ( 121 ) قضية مخالفات مخابز.

وأثمرت جهود شرطة التموين عن ضبط ( 26 ) قضية فى مجال الاتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة وتم ضبط ( 86 ) قضية فى مجال الغش التجاري وضبط ( 466 ) قضية فى مجال ( المحلات العامة ، الشهادات الصحية ، عدم الإعلان عن الأسعار ، بيع بأزيد من السعر ، باعة جائلين ).

ونجحت أجهرة الأمن في ضبط ( 16 ) قضية فى مجال اللحوم والأسماك وضبط ( 10 ) قضايا فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر وضبط ( 6 ) قضايا فى مجال السلع مجهولة المصدر وضبط ( 3 ) قضايا فى مجال الأعلاف والأسمدة.