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الإثنين، 01 يناير 2018 06:01 م
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الداخلية تضبط 4 أطنان بانجو و52 كيلو حشيش ببداية العام الجديد

الإثنين، 01 يناير 2018 02:46 م
الداخلية تضبط 4 أطنان بانجو و52 كيلو حشيش ببداية العام الجديد حملات امنية-ارشيفية


كتب محمود عبد الراضى
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تمكنت أجهزة الامن من ضبط (1148) قضية "اتجار وتعاطى فى المواد المخدرة " و (25) قطعة سلاح نارى.. بإجمالى (1195) متهم.

وعثر بحوزة المتهمين على (4,530,379 طن ) بانجو  (52,191 كيلو جرام ) حشيش وكمية من مخدر الهيروين وزنت (11,422 كيلو جرام ) وكمية من مخدر الإستروكس وزنت (419 جرام ) وكمية من مخدر الفولة وزنت (1,198 كيلو جرام ) وكمية  من مخدر الفودو وزنت (60 جرام ).

وتم ضبط  (118576) قرص مخدر مختلف الأنواع .و (83) أمبول مخدر و (25) قطعة سلاح نارى، (49) طلقة نارية مختلفة الأعيرة .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وجارى تكثيف الجهود والاستمرار فى القضاء على كافة صور الخروج عن القانون.

 

 


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الداخلية

مخدرات

حوادث

بانجو



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