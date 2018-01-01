الداخلية تضبط 4 أطنان بانجو و52 كيلو حشيش ببداية العام الجديد





كتب محمود عبد الراضى

تمكنت أجهزة الامن من ضبط (1148) قضية "اتجار وتعاطى فى المواد المخدرة " و (25) قطعة سلاح نارى.. بإجمالى (1195) متهم.

وعثر بحوزة المتهمين على (4,530,379 طن ) بانجو (52,191 كيلو جرام ) حشيش وكمية من مخدر الهيروين وزنت (11,422 كيلو جرام ) وكمية من مخدر الإستروكس وزنت (419 جرام ) وكمية من مخدر الفولة وزنت (1,198 كيلو جرام ) وكمية من مخدر الفودو وزنت (60 جرام ).

وتم ضبط (118576) قرص مخدر مختلف الأنواع .و (83) أمبول مخدر و (25) قطعة سلاح نارى، (49) طلقة نارية مختلفة الأعيرة .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وجارى تكثيف الجهود والاستمرار فى القضاء على كافة صور الخروج عن القانون.