الداخلية تضبط 4 أطنان بانجو و52 كيلو حشيش ببداية العام الجديد

الداخلية تضبط 4 أطنان بانجو و52 كيلو حشيش ببداية العام الجديدالإثنين، 01 يناير 2018 02:46 م
حملات امنية-ارشيفية
كتب محمود عبد الراضى
إضافة تعليق
تمكنت أجهزة الامن من ضبط (1148) قضية "اتجار وتعاطى فى المواد المخدرة " و (25) قطعة سلاح نارى.. بإجمالى (1195) متهم.
وعثر بحوزة المتهمين على (4,530,379 طن ) بانجو (52,191 كيلو جرام ) حشيش وكمية من مخدر الهيروين وزنت (11,422 كيلو جرام ) وكمية من مخدر الإستروكس وزنت (419 جرام ) وكمية من مخدر الفولة وزنت (1,198 كيلو جرام ) وكمية من مخدر الفودو وزنت (60 جرام ).
وتم ضبط (118576) قرص مخدر مختلف الأنواع .و (83) أمبول مخدر و (25) قطعة سلاح نارى، (49) طلقة نارية مختلفة الأعيرة .
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وجارى تكثيف الجهود والاستمرار فى القضاء على كافة صور الخروج عن القانون.
إضافة تعليق
لأول مرة.. شهادات حصرية بأقلام نادية لطفى وفاروق حسنى وجمال بخيت وأبو الغار وبشير الديك وحسن المستكاوى وإبراهيم عبد المجيد .. أنبياء الفن والسينما والثقافة والسياسة والرياضة يكتبون عن الحياة والحب والموت
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة