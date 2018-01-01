video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الإثنين، 01 يناير 2018 03:43 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"الداخلية" تضبط 12 ألف قضية فى مجال الأمن الاقتصادى خلال 24 ساعة

الإثنين، 01 يناير 2018 02:00 ص
"الداخلية" تضبط 12 ألف قضية فى مجال الأمن الاقتصادى خلال 24 ساعة اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية


كتب محمود عبد الراضى
إضافة تعليق

تمكن قطاع الأمن الاقتصادى بوزارة الداخلية المشكلة من "مباحث الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية" من ضبط 12 ألف قضية متنوعة وتنفيذ 900 حكم قضائى  خلال 24 ساعة.

 

يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة جميع أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة جميع الأنشطة الإجرامية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"الداخلية" تكرم صلاح الموجى بطل موقعة القبض على إرهابى حلوان

الداخلية تقتحم بؤرا إجرامية وتضبط 54 قطعة سلاح و2000 هارب من أحكام

الداخلية

الامن الاقتصادى

حملات امنية

اخبار الحوادث



لا تفوتك
الأمن الوطنى هزم الإرهاب فى 2017.. تعرف على أبرز ضرباته الأمنية الناجحة

الأمن الوطنى هزم الإرهاب فى 2017.. تعرف على أبرز ضرباته الأمنية الناجحة

يحيى موسى صانع الانتحاريين والمشرف الأول على استهداف الكنائس.. تعرف عليه

يحيى موسى صانع الانتحاريين والمشرف الأول على استهداف الكنائس.. تعرف عليه

النجوم يودعون 2017.. هنيدى ساخرا: كانت خفيفة وهادئة.. ودرة: أثبتت لى مين أصدقائى الحقيقيين.. ونور الشربينى: من أسعد السنين وذكرياتها ستستمر معى للنهاية.. عمرو سلامة: السنة دى بالنسبالى "الشيخ جاسكون"

النجوم يودعون 2017.. هنيدى ساخرا: كانت خفيفة وهادئة.. ودرة: أثبتت لى مين أصدقائى الحقيقيين.. ونور الشربينى: من أسعد السنين وذكرياتها ستستمر معى للنهاية.. عمرو سلامة: السنة دى بالنسبالى "الشيخ جاسكون"

"الآثار": الفراعنة أول من إحتفلوا بالعام الجديد وسموه "وبت ورنبت ونفرت" وكانوا يخرجون للحدائق ويصالحون خصومهم.. الأقصر تنهي إستعداتها للإحتفال برأس السنة.. ومدير الأمن يعلن تأمين معالم المحافظة علي مدار الساعة

"الآثار": الفراعنة أول من إحتفلوا بالعام الجديد وسموه "وبت ورنبت ونفرت" وكانوا يخرجون للحدائق ويصالحون خصومهم.. الأقصر تنهي إستعداتها للإحتفال برأس السنة.. ومدير الأمن يعلن تأمين معالم المحافظة علي مدار الساعة

اعرف جسمك.. القلب.. هكذا تدور حياتك داخل 4 غرف بحجم قبضة اليد

اعرف جسمك.. القلب.. هكذا تدور حياتك داخل 4 غرف بحجم قبضة اليد

نوكيا تستعد لطرح نسخة 4G من هاتف 3310 تدعم "واتس آب" و"ماسنجر"

نوكيا تستعد لطرح نسخة 4G من هاتف 3310 تدعم "واتس آب" و"ماسنجر"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة