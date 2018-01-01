"الداخلية" تضبط 12 ألف قضية فى مجال الأمن الاقتصادى خلال 24 ساعة

"الداخلية" تضبط 12 ألف قضية فى مجال الأمن الاقتصادى خلال 24 ساعةالإثنين، 01 يناير 2018 02:00 ص
اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية
كتب محمود عبد الراضى
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تمكن قطاع الأمن الاقتصادى بوزارة الداخلية المشكلة من "مباحث الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية" من ضبط 12 ألف قضية متنوعة وتنفيذ 900 حكم قضائى خلال 24 ساعة.
يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة جميع أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة جميع الأنشطة الإجرامية.
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