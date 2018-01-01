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الإثنين، 01 يناير 2018 08:06 م
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الخارجية الإسرائيلية: تأجيل زيارة نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس

الإثنين، 01 يناير 2018 06:15 م
الخارجية الإسرائيلية: تأجيل زيارة نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس مايك بينس


أ ش أ
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أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية تأجيل زيارة نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس إلى إسرائيل، التى كانت مقررة فى شهر يناير الجارى إلى أجل غير مسمى.


وقالت الخارجية الإسرائيلية - فى بيان نشرته صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) على موقعها الإلكترونى اليوم الإثنين - "إن زيارة بنس إلى إسرائيل ، التى كان مقررًا لها منتصف يناير الجارى، لم تظهر فى قائمة المسؤولين الأجانب الزائرين لإسرائيل خلال هذا الشه ، ونظرًا لصعوبات مختلفة تخص جدول الأعمال لم يتم تحديد موعد جديد لزيارة نائب الرئيس الأمريكي".


ولفتت الصحيفة الإسرائيلية إلى أنه تم تأجيل زيارة بنس إلى أجل غير مسمى بسبب رفض المسؤولين الفلسطينيين وكذلك رجال الدين المسلمين والمسيحيين فى القدس الاجتماع معه بسبب الإعلان الأمريكى بشأن القدس ، وكان من المقرر أن يلقى بنس خلال الزيارة كلمة أمام الكنيست الإسرائيلي.

 


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