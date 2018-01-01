الخارجية الألمانية تناشد الحكومة الإيرانية احترام حق المتظاهرين فى طهران

الخارجية الألمانية تناشد الحكومة الإيرانية احترام حق المتظاهرين فى طهرانالإثنين، 01 يناير 2018 06:39 م
الرئيس الإيرانى حسن روحانى
رويترز
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ناشد وزير الخارجية الألمانى، اليوم الاثنين، الحكومة الإيرانية احترام حق المحتجين فى التجمع والتعبير عن الرأى، فيما طالبت جميع الأطراف فى إيران بالإحجام عن العنف عقب المواجهات فى الأيام الأخيرة.
ووصفت وزارة الخارجية الروسية التدخل الخارجى فى الشأن الداخلى لإيران بأنه أمر غير مقبول، وذلك تعليقا منها على دخول المظاهرات فى إيران يومها الخامس على التوالي.
وعبّرت الخارجية الروسية - فى بيان نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - عن أملها فى ألا تتحول المظاهرات فى إيران إلى عنيفة، وألا تتسبب فى سفك الدماء.
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