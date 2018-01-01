الخارجية الألمانية تناشد الحكومة الإيرانية احترام حق المتظاهرين فى طهران





رويترز

ناشد وزير الخارجية الألمانى، اليوم الاثنين، الحكومة الإيرانية احترام حق المحتجين فى التجمع والتعبير عن الرأى، فيما طالبت جميع الأطراف فى إيران بالإحجام عن العنف عقب المواجهات فى الأيام الأخيرة.

ووصفت وزارة الخارجية الروسية التدخل الخارجى فى الشأن الداخلى لإيران بأنه أمر غير مقبول، وذلك تعليقا منها على دخول المظاهرات فى إيران يومها الخامس على التوالي .