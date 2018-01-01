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الجيش اليمنى يحرر سلسلة جبلية فى جبهة القبيطة جنوب تعز

الإثنين، 01 يناير 2018 08:52 م
الجيش اليمنى يحرر سلسلة جبلية فى جبهة القبيطة جنوب تعز الجيش اليمنى


عدن (أ ش أ)
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تمكنت قوات الجيش اليمنى، اليوم الإثنين، من تحرير سلسلة جبلية فى جبهة القبيطة جنوب محافظة تعز من سيطرة مليشيا الحوثى.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر عسكرى قوله إن مواجهات عنيفة اندلعت بين قوات الجيش ومليشيا الحوثى جنوب تعز أسفرت عن تحرير السلسلة الجبلية من منطقة موجر إلى الخميس، ومن تباب حصن الرماء الملس والشيخ يحيى إلى أسفل وادى شرار والركب بالقبيطة على الحدود مع طور الباحة بمحافظة لحج.

وفى السياق ، قُتل القيادى الحوثى المدعو نائف الدعيسى وأصيب آخرون جراء قصف مدفعى للجيش غرب تعز. 


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