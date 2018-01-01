الجيش اليمنى يحبط هجوما لمليشيا الحوثى على مواقع عسكرية فى تعز

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أحبطت قوات الجيش اليمني، اليوم الإثنين، محاولة تسلل لمليشيا الحوثى الانقلابية على بعض مواقع الجيش فى مديرية الصلو جنوبى شرق محافظة تعز.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن مصادر ميدانية قولها، " إن قوات الجيش اليمنى تصدت لمحاولة تسلل لمليشيا الحوثى الانقلابية تجاه مواقع الجيش فى قرية الصيار ، وأجبرت عناصر المليشيا على التراجع والانسحاب بعد معارك ضارية استمرت لعدة ساعات".



كما استهدفت مدفعية الجيش مواقع وتجمعات للمليشيا الانقلابية فى كلا من قرية الحود والشرف والعقيبة بقصف مكثف، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى فى صفوف المليشيا.