الجار الله: حرق متظاهري إيران صور خامنئي هو نهاية القداسة الزائفة





كتبت مريم بدر الدين

أكد الكاتب الكويتى، أحمد الجار الله، إن حرق المتظاهرين الإيرانيين، صور المرشد الأعلى للثورة الإيرانية الأسبق روح الله الخميني والمرشد الحالي على خامنئي، هو نهاية للقداسة الزائفة التي أحاط "قادة ايران" أنفسهم بها.

وكتب الجار الله، عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" :"حرق صور الخميني وخاميني. نهايه للقداسة التي أحاطوا أنفسهم بها شاه إيران رحمه الله أتعب الناس بأحلامه الاقتصادية والخميني أتعبوا الناس بأحلامهم التوسعية.. الخمينيين عبر قداسه طائفية أرادو من إيران روما العصر وفشلوا".



الجار الله

وتابع :"الثورة الإيرانية إنتفاضة لن تتوقف حتي سقوط النظام الإيراني المحاط بقداسة مرهقة للشعب الإيراني ومثلما سقط الشاه رحمه الله النظام الحالي سيسقط فمظالمه أكبر وأعم من مظالم الشاه إذا كان للشاه مظالم".

وأضاف :"خامينئي فسر المظاهرات أنها مؤامرة صهيونية لتأخير تحرير القدس ..سبعه وثلاثين سنة يعدون بتحرير القدس ولم نر إلا صواريخهم تحاول تدمير مكة المكرمة وكأنهم يعيدون قصة أصحاب الفيل".