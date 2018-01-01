"التعليم": مصرع طالب فى حادث قطار أثناء توجهه للمدرسة بالشرقية

"التعليم": مصرع طالب فى حادث قطار أثناء توجهه للمدرسة بالشرقيةالإثنين، 01 يناير 2018 06:48 م
د. طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
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نعى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور أحمد الجيوشى، نائب الوزير للتعليم الفنى، الطالب محمد أحمد حسين بالصف الأول الثانوى التجارى بمدرسة ههيا الثانوية التجارية التابعة لإدارة ههيا التعليمية بمحافظة الشرقية، الذى توفى فى حادث قطار أثناء توجهه للمدرسة.
وشددت الوزارة على أبنائها الطلاب والطالبات بضرورة عبورهم الطرق من الأماكن المخصصة لعبور المشاة، وتوخى الحذر للمحافظة على أرواحهم.
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