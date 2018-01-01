التعاون الجمركي وتحرير تجارة الخدمات أبرز اهتمامات الجامعة العربية اقتصاديا

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شهد عام 2017 نشاطا مكثفا للقطاع الاقتصادي بجامعة الدول العربية خاصة في مجالي التعاون الجمركي وتحرير تجارة الخدمات في ظل سعي الجامعة لتعزيز التعاون الاقتصادي العربي باعتباره جناحا رئيسيا للعمل العربي المشترك.

واهتم القطاع الاقتصادي بقضية التكامل الاقتصادي العربي ، فكان من أبرز الأحداث الاقتصادية العربية في هذا المجال خلال 2017 اختتام جولة بيروت لمفاوضات تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية بانضمام 10 دول للاتفاقية العربية لتحريرالتجارة في الخدمات بين الدول العربية وجاري اتخاذ اللازم بشأن الانتهاء من عملية التوقيع والتصديق على الاتفاقية.

وتم الانتهاء من اتفاقية التعاون الجمركي العربي والانتهاء من الصيغة النهائية لاتفاقية تنظيم النقل بالعبور – الترانزيت (المعدلة) ، كما تم الانتهاء من القانون الجمركي العربي الموحد ويجري الانتهاء من دليل اجراءات الجمركي العربي الموحد وكذلك بيان النموذج الجمركي العربي الموحد.

ونفذ القطاع الاقتصادي بالجامعة العديد من الأنشطة مع المنظمات الدولية لدعم تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ، فقد تم توقيع مذكرة التفاهم في سبتمبر 2014 مع الوكالة السويدية للتعاون الانمائي (سيدا) من أجل تنفيذ مشروع برنامج "تعزيز قدرات الأمانة الفنية لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وأعضائها" للمضي قدماً في تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وبرنامجها التنفيذي خلال الفترة من 2014-2016 تمهيداً لانضمامها للاتحاد الجمركي العربي ضمن التوقيتات الزمنية المقررة، وقد تم تمديد مدة المشروع حتى نهاية يونيو 2018.

وشهد عام 2017 عقد عدد كبير من المكاتب التنفيذية والمجالس الوزارية والتي تشكل أهم الإطار المنظمة للتعاون الاقتصادي العربي ، ومن أبرز هذه الاجتماعات الاجتماع الوزاري المشترك لمجلسي وزراء البيئة والصحة العرب بمقر الأمانة العامة في مارس 2017.

كما عقد المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء في دورته العادية (33) بمقر الأمانة العامة في 5 أبريل 2017 تلاه اجتماع المجلس الوزاري العربي للكهرباء في دورته العادية (12) في 6 إبريل ..كما عقد الاجتماع الأول للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء المعنيين بشؤون الأرصاد الجوية والمناخ بمقر الأمانة العامة للجامعة في الفترة من 26 إلى 27 إبريل الماضي.

وعقد اجتماع المجلس الوزاري العربي للمياه في دورته العادية (9) بمقر الأمانة العامة في يوليو 2017 .. والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب في دورته العادية (82) بمقر الأمانة العامة في أكتوبر 2017..والمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في دورته العادية(54) بمقر الأمانة العامة في أكتوبر 2017 ..ومجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة الدورة العادية 29 بمقر الأمانة العامة في الشهر ذاته.

كما عقد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب في دورته العادية بمدينة الاسكندرية في 21 أكتوبر 2017 يليه مجلس وزراء النقل العرب الدورة العادية (30) بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة الاسكندرية في 22 أكتوبر 2017..وعقد المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات في دورته العادية (42) بالقاهرة بتاريخ 3 ديسمبر 2017 تبعه عقد مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات في دورته العادية (21) بالقاهرة بتاريخ 4 ديسمبر.

وعقد المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة في دورته العادية (21) بمقر الأمانة العامة بتاريخ 5 ديسمبر 2017 ثم اجتماع المجلس الوزاري العربي للسياحة في دورته العادية (20) بمقر الأمانة العامة بتاريخ 6-7 ديسمبر 2017 .. كما عقد مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب في دورته العادية (34) بالرباط بالمملكة المغربية بتاريخ 21-23 ديسمبر2017 .

وأولت الجامعة العربية اهتماما بموضوع الملكية الفكرية فقد شاركت الأمانة العامة في ورشة العمل الإقليمية بشأن مشروع المنظمة العالمية للملكية الفكرية التجريبي لإدارة النقل التقني والتي نظمتها المنظمة (تونس: 17- 18/ 5/ 2017).

ويأتي هذا المشروع الرائد "إنشاء مكاتب لنقل التكنولوجيا في المنطقة العربية" تلبية لطلبات بدعم ارساء البنى التحتية للابتكار عبر إنشاء مكاتب لنقل التكنولوجيا وتوفير برنامج تدريبيي لتكوين الكفاءات من أجل تنمية رأس المال البشرى اللازم لدعم مكاتب نقل التكنولوجيا والتشجيع على الابتكار في خمسة بلدان في المنطقة العربية (الأردن ، تونس، الجزائر، مصر، والمغرب)، والمشروع هو قائم على أساس التعاون المشترك بين حكومات عدد من البلدان العربية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية.

وبالنسبة لمجال النقل والاتصالات، تم إعداد اتفاقية معدلة لتبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم على نشاطات ومعدات مؤسسات النقل الجوي العربية وهي معروضة على المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته العادية (101) للنظر في الموافقة عليها.

كما دخلت الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية حيز النفاذ اعتباراً من 17 يناير 2017 وجاري متابعة تنفيذها وإجراءات تطبيقها من خلال اللجنة الفنية التي شكلها مجلس وزراء النقل العرب لهذا الغرض..وتم توقيع مذكرة التفاهم مع هيئة تنظيم الاتصالات الإماراتية لتشغيل وإدارة النطاقين باسم ولصالح جامعة الدول العربية.

وفِي مجال الإحصاء..قامت الأمانة العامة للجامعة بتقديم المنح الدراسية لعدد من الكوادر الإحصائية العربية العاملة في الأجهزة الإحصائية العربية للدراسة بالمركز الديمجرافي بالقاهرة وللحصول على دبلوم التنمية المستدامة.

كما تم إصدار العدد السادس من كتيب "دول عربية أرقام ومؤشرات" والعدد الأول من كتيب "تعريف إدارة الإحصاء وقواعد المعلومات ولجانها".

ويقوم القطاع بالتطوير والتحديث المستمر لموقعه الالكتروني، وتحديث محتوى قاعدة البيانات التفصيلية الخاصة بالتجارة الخارجية لدول الوطن العربي إلى جانب قواعد بيانات الزراعة، والنقل، والاتصالات، والصناعة، والسياحة، واتاحة بياناتها لجميع المستخدمين من خلال موقع الادارة..وتعد البحوث والدراسات من المجالات التي تولي لها الجامعة اهتماما خاصا.

وفِي هذا الإطار ..تم إعداد التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2017 بالتنسيق مع الجهات الأخرى المشاركة في إعداده وتختص الأمانة العامة بإعداد الفصول التالية: التطورات الاقتصادية الدولية، الاقتصاد الفلسطيني، وفصل التعاون العربي، التجارة الخارجية ؛ كما يقوم القطاع بمراجعة الفصول المعدة من الجهات الأخرى المشاركة في إعداد التقرير.

وقد تم إعداد فصل "التعاون العربي في مجال النقل البري بالدول العربية" بالتعاون مع الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ضمن فصول التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2017.