البيئة تعقد مؤتمرا بعنوان الصحة والسلامة والأمن الكيميائى





كتبت أسماء نصار

عقدت الإدارة العامة للتنمية البيئية والادارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية، اليوم الإثنين، بالتعاون مع مؤسسة مصر الحديثة بعنوان (الصحة والسلامة والأمن الكيميائى) بحضور عدد من الخبراء والمنشات الصناعية والجمعيات الأهلية.

يهدف المؤتمر إلى دعم المؤسسات والجمعيات الاهلية والتركيز على أهمية مشاركتهم فى التوعية البيئية وحل المشكلات وزيادة الوعى بمسئولية مشاركة المجتمع المحلى والجهات المختلفة، بالاضافة الى تسليط الضوء على اهمية السلامة والصحة المهنية فى بيئة العمل والقوانين التشريعية الخاصة بها

تناول المؤتمر موضوعات حول أهمية التنمية المستدامة بإبعادها الثلاث وكيفية الاهتمام بالادارة السليمة للمواد والمخلفات الخطرة للمحافظة على بيئة امنه والحد من استهلاك الموارد الطبيعية والمحافظة على الموارد البشرية وتنميتها واهمية زيادة المنتجات صديقة البيئة للوصول الى التنافسية الدولية.

وأكدت المهندسة الهام رفعت مدير عام الادارة العامة للتنمية البيئية خلال المؤتمر، أهمية زيادة الوعى البيئى فى مجال السلامة والصحة المهنية والتنمية المستدامة للمنشات الصناعية والجمعيات الاهلية للمحافظة على الموارد البشرية وخبراتها.