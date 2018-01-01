البحرين تحذر رعاياها من السفر إلى إيران على خلفية الاحتجاجات





أ ش أ

دعت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم الإثنين، مواطنيها إلى عدم السفر "نهائيا وتحت أى ظرف" إلى إيران، على خلفية الاحتجاجات التى تشهدها عدة مدن منذ أيام.



وقالت الخارجية - فى بيان نقلته قناة (سكاى نيوز) الإخبارية - إنها تدعو "جميع المواطنين لعدم السفر نهائيا وتحت أى ظرف إلى إيران؛ نظرا لما تمر به من اضطرابات واسعة وأوضاع أمنية غير مستقرة وما تشهده مدن إيران من أعمال عنف بالغة الخطورة".

وأضافت " نطلب من جميع المواطنين البحرينيين المتواجدين فى إيران ضرورة مغادرتها فورا، مع توخى أقصى درجات الحذر والحيطة".



وكانت وسائل إعلام رسمية فى إيران قد ذكرت فى وقت سابق اليوم أن 12 شخصا قتلوا خلال المظاهرات الاحتجاجية التى تشهدتها البلاد.