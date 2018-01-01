الإنتربول يجدد نشراته الحمراء لملاحقة الإرهابيين الهاربين بالخارج





كتب محمود عبد الراضى

حرص الإنتربول المصرى على تجديد إرسال نشرات حمراء لعدد من الدول، للمطالبة بتسليم متهمين مصريين هاربين من الملاحقات القضائية المصرية، ومتورطين فى قضايا جنائية وسياسية فى مصر.

ويتصدر نشرات الإنتربول، يحيى السيد إبراهيم موسى، المتحدث باسم وزارة الصحة فى عهد الإخوان، والهارب لتركيا والمتهم الرئيسى فى واقعة اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، حيث تبين أنه كان يقود مجموعة كبيرة من كوارد التنظيم فى مصر لارتكاب عمليات إرهابية، وأنه تواصل مع مجموعة من شباب جامعة الأزهر وطلب منهم السفر لغزة، لتلقى تدريبات عسكرية والعودة للقاهرة لتنفيذ حادث اغتيال النائب العام السابق.