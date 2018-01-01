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الإثنين، 01 يناير 2018 10:07 م
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الإدعاء العام فى بنجلادش يطلب عقوبة الإعدام لنجل زعيمة المعارضة

الإثنين، 01 يناير 2018 05:29 م
الإدعاء العام فى بنجلادش يطلب عقوبة الإعدام لنجل زعيمة المعارضة شرطة بنجلاديش


دكا (أ ف ب)
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طلب الإدعاء العام فى بنجلادش الاثنين، إنزال عقوبة الإعدام بحق نجل زعيمة المعارضة فى البلاد خالدة ضياء بسبب دوره المزعوم فى هجوم دام فى عام 2014 أصيبت فيه رئيس الوزراء الحالية الشيخة حسينة.

وقتل أكثر من 20 شخصا فى اعتداء بالقنابل استهدف مسيرة انتخابية تشارك فيها حسينة حين كانت فى المعارضة وضياء فى السلطة.

وقال طارق رحمن نجل ضياء، الموجود فى منفاه فى لندن، إن الاتهام الجنائى ضده يعد مؤامرة وجزءا من ملاحقة سياسية.

وضياء، التى شغلت رئاسة الوزراء فى بنغلادش مرتين، تتنافس سياسيا مع حسينة منذ ثلاثة عقود.

ومع اقتراب المحاكمة الطويلة من نهايتها، طلب الادعاء العام الاثنين عقوبة الإعدام لطارق رحمن و48 آخرين، بينهم وزير الإسكان الاسبق ورؤساء أجهزة استخبارات محلية.

وقال المدعى العام سيد رضا رحمن لوكالة فرانس برس إن الاجتماعات للتخطيط للاعتداء عقدت فى مقر الحزب الوطنى البنجلادشى. 


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