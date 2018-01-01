الأمن العام ينفذ 58 ألف حكم خلال 24 ساعة و8 تشكيلات عصابية و65 متهما





كتب محمود عبد الراضى

نجحت جهود الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن خلال 24 ساعة في ضبط 154 قضية مخدرات، 8 تشكيلات عصابية، و65 متهما ومراقب هارب، إعادة 6 سيارات ودراجات نارية مُبلغ بسرقتهم وتنفيذ 58521 حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .