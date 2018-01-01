video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الإثنين، 01 يناير 2018 08:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الأسد يعين وزراء جدد للدفاع والصناعة والإعلام

الإثنين، 01 يناير 2018 05:11 م
الأسد يعين وزراء جدد للدفاع والصناعة والإعلام الرئيس السورى بشار الأسد


رويترز
إضافة تعليق

 ذكر التلفزيون السوري الرسمى أن الرئيس بشار الأسد أصدر اليوم الاثنين مرسوما بتعيين وزراء جدد للدفاع والصناعة والإعلام.

وقال التلفزيون إن الرئيس عين العماد على عبد الله أيوب وزيرا للدفاع ومحمد مازن علي يوسف وزيرا للصناعة وعماد عبد الله سارة وزيرا للدفاع.

ويحل أيوب، وهو رئيس الأركان السابق وينتمي للطائفة العلوية، محل الوزير السابق فهد جاسم الفريج، وكان عبد الله سارة رئيسا للإذاعة والتلفزيون السوري.

ويعتبر تغيير وزراء كبار أمر معتاد في سوريا. 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

استسلام 40 عنصرا من داعش لقوات سوريا الديمقراطية بدير الزور

المرصد: مقتل 12 مدنيا فى غارات للتحالف الدولى على بلدة بشرق سوريا

سوريا

اخبار سوريا

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم



لا تفوتك
السيسي يمنح أوسمة الرياضة للأبطال الرياضيين ويشيد بإنجازاتهم (صور)

السيسي يمنح أوسمة الرياضة للأبطال الرياضيين ويشيد بإنجازاتهم (صور)

الأرصاد: طقس الغد معتدل.. والصغرى بالقاهرة 11 درجة

الأرصاد: طقس الغد معتدل.. والصغرى بالقاهرة 11 درجة

تحت شعار "سقوط خامنئى".. مراكز الشرطة وقواعد الحرس الثورى فى مرمى نيران ثورة الفقراء بإيران.. سقوط 12 قتيلا فى 5 أيام احتجاجات.. "الباسيج" يتدخل لإنقاذ النظام بـ"حملة اعتقالات".. وإعلام قطر يواصل التعتيم

تحت شعار "سقوط خامنئى".. مراكز الشرطة وقواعد الحرس الثورى فى مرمى نيران ثورة الفقراء بإيران.. سقوط 12 قتيلا فى 5 أيام احتجاجات.. "الباسيج" يتدخل لإنقاذ النظام بـ"حملة اعتقالات".. وإعلام قطر يواصل التعتيم

لأول مرة.. شهادات حصرية بأقلام نادية لطفى وفاروق حسنى وجمال بخيت وأبو الغار وبشير الديك وحسن المستكاوى وإبراهيم عبد المجيد .. أنبياء الفن والسينما والثقافة والسياسة والرياضة يكتبون عن الحياة والحب والموت

لأول مرة.. شهادات حصرية بأقلام نادية لطفى وفاروق حسنى وجمال بخيت وأبو الغار وبشير الديك وحسن المستكاوى وإبراهيم عبد المجيد .. أنبياء الفن والسينما والثقافة والسياسة والرياضة يكتبون عن الحياة والحب والموت

جنح النزهة تخفف حبس شيما مطربة "عندى ظروف" من سنتين لسنة واحدة

جنح النزهة تخفف حبس شيما مطربة "عندى ظروف" من سنتين لسنة واحدة

الأهلى يطلب ضم حسين الشحات مجاناً من المقاصة.. اعرف السبب

الأهلى يطلب ضم حسين الشحات مجاناً من المقاصة.. اعرف السبب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة