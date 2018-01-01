الأسد يعين وزراء جدد للدفاع والصناعة والإعلام

الأسد يعين وزراء جدد للدفاع والصناعة والإعلامالإثنين، 01 يناير 2018 05:11 م
الرئيس السورى بشار الأسد
رويترز
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ذكر التلفزيون السوري الرسمى أن الرئيس بشار الأسد أصدر اليوم الاثنين مرسوما بتعيين وزراء جدد للدفاع والصناعة والإعلام.
وقال التلفزيون إن الرئيس عين العماد على عبد الله أيوب وزيرا للدفاع ومحمد مازن علي يوسف وزيرا للصناعة وعماد عبد الله سارة وزيرا للدفاع.
ويحل أيوب، وهو رئيس الأركان السابق وينتمي للطائفة العلوية، محل الوزير السابق فهد جاسم الفريج، وكان عبد الله سارة رئيسا للإذاعة والتلفزيون السوري.
ويعتبر تغيير وزراء كبار أمر معتاد في سوريا.
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