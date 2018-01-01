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الأرصاد: طقس الغد معتدل.. والصغرى بالقاهرة 11 درجة

الإثنين، 01 يناير 2018 12:37 م
الأرصاد: طقس الغد معتدل.. والصغرى بالقاهرة 11 درجة حالة الطقس- أرشيفية


وائل ربيعى
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على كافة الأنحاء، غدا الثلاثاء، شديد البرودة ليلا ويتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة.

وتصل درجة الحرارة العظمىبالقاهرة إلى 19 درجة و11 درجة للصغرى، والإسكندرية 19 للعظمى و12  للصغرى، ومطروح 19 للعظمى و11 للصغرى.

أما بالنسبة لحالة البحرالمتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة أيضا، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.


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