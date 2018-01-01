اعرف كيف تحصل على قرض من وزارة التضامن ومواقع تدريب الشباب بكفر الشيخ





كفر الشيخ – محمد سليمان

توفر الدولة العديد من الوسائل التى تساعد المرأة المصرية والشباب والفتيات بالمدن والقرى، لإقامة مشروعات متعددة تساعد الأسر على توفير متطلبات الحياة، وهناك العديد من السيدات وربات المنازل بالقرى لا يعرفن كيفية الحصول على قروض أو مساعدات لإقامة مشروعات صغيرة، ومديرية التضامن بكفر الشيخ التى تقع بين مستشفى الرمد القديمة ومديرية الصحة، تضم إدارتين الأولى إدارة الأسر المنتجة والتى تترأسها صفاء الصاوى، وإدارة شئون المرأة التى تترأسها بسمه وليم، تقدمان للراغبين والراغبات الإرشادات والمساعدات لإقامة العديد من المشروعات تحت اشراف السيد مسلم مدير عام مديرية تضامن كفر الشيخ

إدارة الأسر المنتجة

أكدت صفاء الصاوى، مدير إدارة الأسر المنتجة بتضامن كفر الشيخ، توفر الإدارة، والوحدات المتعددة بالمدن العديد من الخبرة للراغبين من الشباب والفتيات لاحتراف مهنة أو حرفة تتناسب مع إمكانيات كل منهم واستعداداتهم، مشيرة إلى أنه يوجد بكفر الشيخ 13 مركزاً، لتدريب الشباب والفتيات على العديد من المهن من تريكو، وأعمال كهرباء، وتعبئة وتغليف، وصناعة أحذية، وكمبيوتر، وخياطه، وغيرها من المهن المتعددة، بالإضافة إلى مركز البناء والتشييد الذى يستقبل الراغبين فى احتراف مهن البناء والتشييد وغيرها من الحرف، مؤكدة تستمر عملية التدريب 3 أشهر يتقاضى كل متدرب حافز بسيط تشجيعا له.

وأضافت لـ"اليوم السابع" يتقدم الراغب فى إقامة مشروع من المشاريع عقب تدريبه أو قبل تدريبه إن كان متقناً للمهنة، بطلب للمديرية مرفق به صورة البطاقة الشخصية لاعتماده وإرساله للوحدة المحلية التابعة لها المتقدم لبحث حالته ويتم ملئ استمارة بحث اجتماعى عن حالة المتقدم واحتياجه لإقامة مشروع، مؤكدة أنه لا توجد شروط فى المتقدم فهناك من خريجى السجون يتقدمون بطلبات للحصول على موافقة لإقامة مشروع من كسب حلال.

وقالت صفاء الصاوى، هناك من الشباب يرغبون فى إقامة أكشاك، يُشترط موافقة محافظ كفر الشيخ شخصياً إذا كان موقع اقامة الكشك فى مدينة كفر الشيخ أما بقية المدن فلابد من موافقة رئيس المدينة فقط، وتُجدد الرخصة كل عام،وبعدها نوجه راغب إقامة المشروعات لإحدى الجمعيات الأهلية التى تساعده فى إقامة الكشك أو المشروع، وهناك من الجمعيات توفر له كل ما يلزمه بدون مقابل ولكنها تتابع المشروع، ومن الجمعيات من تقدم قروض قد تصل لـ50 ألف جنيه حسب المشروع ولابد من توقيع الضامن على أوراق لضمان تسديد صاحب المشروع للقرض الذى يبدأ بسداده حسب الأقساط بعد 6 أشهر من بداية المشروع كفترة سماح.

وأضافت: من الشباب من لديهم مبالغ مالية ويحتاجون لإقامة المشروع قروض فتوفرها له المديرية بالتعاون مع الجمعية الأهلية ليبدأ مشروعه، مؤكدة أن الإدارة تساعد صاحب المشروع فى تسويق المنتجان سواء فى المعارض الدائمة أو المعارض الموسمية التى تقام بمدن المحافظة أو فى المحافظات الأخرى التى تشارك فيها المديرية .

إدارة شئون المرأة

قالت بسمة وليم، مدير إدارة شئون المرأة بمديرية تضامن كفر الشيخ، إن الإدارة تساعد المرأة لإقامة مشروع لرفع المستوى الاقتصادى للأسرة مما يؤثر ايجابياً على المستوى الاجتماعى والثقافى للمرأة الريفية وأسرتها، مؤكدة أن هناك شروطا لحصول المرأة الريفية على قرض لإقامة مشروع، منها أن تكون متزوجة، وتجيد القراءة والكتابة، وعمرها أقل من 50 سنة، وتتقدم بطلب مرفقه به شهادة ضامن لضمان تسديد الأقساط، وتحدد نوع المشروع والذى لا يزيد عن 5 آلاف جنيه والمشروعات المتاح إقامتها بالنسبة للمرأة الريفية "أغنام، دواجن، شبك صيد، خضروات، بقالة، تريكو، خياطة، مشاغل"، وتحصل على موافقة على اقامة المشروع عقب بحث حالة المتقدمة، ويتوجه مندوب من وحدة الشئون الاجتماعية التابعة لها المتقدمة لشراء الماشية أو الدواجن أو ما يلزم للمشروع من سوق القرية، ويحرر عقد بيع بين المشترى والبائع مرفق به صورة البطاقة الشخصية للبائع، أو لسوق المدينة أو محل من المحلات لشراء ماكينة الخياطه.

وأضافت بسمة، يوجد 17 مركز تدريب بالقرى وللأسف هناك 10 منها مغلقة لتعطل الأجهزة بها ونعمل على إصلاحها وشراء أجهزة جديدة، ومنها 7 مراكز تستقبل السيدات لتدريبهن على أعمال الخياطة والتريكو، وغيرها من الحرف لإقامة الصناعات الصغيرة، والمراكز ال7 فى " المنشأة الكبرى التابعة لمركز قلين، الخادميه، بقلوله بمركز كفر الشيخ، منية المرشد بمطوبس، العجوزين بدسوق، متبول، المرازقة " .