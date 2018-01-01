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استمرار حبس تشكيل عصابى متخصص فى سرقة الشقق بإمبابة

الإثنين، 01 يناير 2018 02:00 ص
استمرار حبس تشكيل عصابى متخصص فى سرقة الشقق بإمبابة حبس _ أرشيفية


كتب سليم على
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جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، حبس شقيقين مسجلين 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بتكوين تشكيل عصابى وسرقة الشقق السكنية بمنطقة إمبابة.

كشفت تحقيقات النيابة برئاسة المستشار محمد عبد المنعم، أن رئيس مباحث القسم تلقى بلاغا من "ص. ح. ا" ربة منزل، تفيد بأنها أثناء تفقدها شقتها الكائنة بدائرة القسم اكتشفت وجود كسر بالباب وسرقة مصوغات ذهبية وألماس تقدر بمليون جنيه من قبل مجهولين.

وأشارت التحقيقات أنه بعد عمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "إبراهيم. أ.إ" وشقيقه "محمد"، حيث إن المتهمين استغلا إقامة المجنى عليها فى دولة أمريكا وتركها الشقة مغلقة لفترات طويلة، وتوجها إلى هناك أثناء غيابها وسرقتها، وكشفت التحقيقات، أن المتهمين مسجلان وارتكبا أكثر من واقعة خلال الفترة الماضية، وباعا كمية من المصوغات تقدر بنصف مليون جنيه إلى عدد 7 من الصاغة، وقامت النيابة باستدعائهم لسؤالهم فى الواقعة وتبين أنهم حسنو النية ولم يكونوا على علم بأن الذهب مسروق.

 


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