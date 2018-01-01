ارتفاع ضحايا الاحتجاجات ضد نظام الملالى فى إيران لـ 20 قتيلا





كتب محسن البديوى

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، مقتل 5 متظاهرين فى احتجاجات مناهضة للنظام الإيرانى فى محافظة أصفهان، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز" فى خبر عاجل منذ قليل.

وبذلك يرتفع ضحايا الاحتجاجات إلى 20 قتيلا.