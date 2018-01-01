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ارتفاع ضحايا الاحتجاجات ضد نظام الملالى فى إيران لـ 20 قتيلا

الإثنين، 01 يناير 2018 10:57 م
ارتفاع ضحايا الاحتجاجات ضد نظام الملالى فى إيران لـ 20 قتيلا إيران


كتب محسن البديوى
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أعلنت وسائل إعلام إيرانية، مقتل 5 متظاهرين فى احتجاجات مناهضة للنظام الإيرانى فى محافظة أصفهان، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز" فى خبر عاجل منذ قليل.

 

وبذلك يرتفع ضحايا الاحتجاجات إلى 20 قتيلا.

 


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ارتفاع عدد قتلى التظاهرات المناهضة للنظام الإيرانى إلى 15 شخصا

التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

اللهم انتقم

اللهم انتقم لنا من الذين لم يردوا لنا حقوقنا هم وعملاؤهم

اللهم انتقم لنا فى الدنيا والاخرة من كل الذين انتظرنا ان يردوا لنا حقوقنا ولم يستردوا لنا حقوقنا ولم يقيموا عدلك ويكيدون ويمكرون بنا ويؤذوننا هم وعملاؤهم الذين ينفذون اوامرهم اللهم بحق حلفك بعزتك وجلالك بنصر دعوة المظلوم ولو بعد حين ولو بعد حين ولو بعد حين يااقوى يااعظم يامالك الملك يارب العالمين اللهم اميييييييييييين.

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