احتجاجات جديدة فى قلب العاصمة الإيرانية طهران





أ ف ب

اندلعت تظاهرة جديدة مساء الاثنين، فى وسط طهران، فيما انتشرت صور لسيارات محترقة على وسائل إعلام محلية وسط تقارير عن تواجد مكثف للشرطة فى الشارع.

وبثت وكالة أنباء فارس المقربة للمحافظين صورة لسيارة محترقة، فيما ذكرت تقارير على مواقع التواصل الاجتماعى أن مجموعات صغيرة نسبيا من المتظاهرين رددت هتافات مناهضة للنظام فى وسط العاصمة طهران.

وفى تصاعد حاد فى الاحتجاجات الدائرة بين المتظاهرين الإيرانيين وقوات الأمن التابعة لنظام ولاية الفقيه، التى دخلت يومها الخامس، كشفت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، اشتباكات حادة بين شباب إيرانيين مع قوات الحرس الثورى بـ"الحجارة".

وفى ظل ارتفاع وتيرة المظاهرات ، تصدى الشباب الإيرانى لجحافل "الثورى الإيرانى"، فى العاصمة الإيرانية طهران، وأجبروهم على التراجع وتشكيل كردونات أمنية بعيدا عن تجماعات المتظاهرين.