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الإثنين، 01 يناير 2018 08:07 م
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إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحرى بعد تحسن الأحوال الجوية

الإثنين، 01 يناير 2018 05:00 م
إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحرى بعد تحسن الأحوال الجوية ميناء شرم الشيخ _أرشيفية


جنوب سيناء – فايزة مرسال
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أعلن ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أنه تم إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحرى بمحافظة جنوب سيناء فى تمام الساعة الرابعة و النصف مساء اليوم بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح،  وتم استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية.

 

ويتابع مركز عمليات الهيئة الرئيسى بالتنسيق مع المراكز الفرعية بالموانئ التابعة، والهيئة العامة للأرصاد الجوية الخريطة المناخية والجومائية حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية.

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youm7.com/story/2018/1/1/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%89-%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84/3581026


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