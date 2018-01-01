إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بمركز ببا جنوب بنى سويف

اصيب 5 أشخاص، فى حادث تصادم سيارتين على الطريق الفرعى مدينة ببا – قرية هلية جنوب محافظة بنى سويف .

واستقبل مستشفى سمسطا المركزى سيد محمد أحمد - 55 سنة مصاب باشتباه مابعد الارتجاج، محمد فتحى أحمد- 45 سنة مصاب باشتباه كسر بالقدم اليمنى، عبد الفضيل عبد المقصود محمد- 55 سنة مصاب باشتباه كسر بل قرأت الظهر، حسين ابراهيم سيد- 25 سنة مصاب باشتباه كسر بالساق الأيمن، قاسم عبد اللطيف محمد- 38 سنة مصاب بكسر بالذراع الأيمن، وجميعهم مقيمون قرية هلية التابعة لدائرة المركز .