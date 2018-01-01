إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بمركز ببا جنوب بنى سويف

إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بمركز ببا جنوب بنى سويفالإثنين، 01 يناير 2018 03:19 م
حادث تصادم -أرشيفية
بنى سويف - هانى فتحى
إضافة تعليق
اصيب 5 أشخاص، فى حادث تصادم سيارتين على الطريق الفرعى مدينة ببا – قرية هلية جنوب محافظة بنى سويف .
واستقبل مستشفى سمسطا المركزى سيد محمد أحمد - 55 سنة مصاب باشتباه مابعد الارتجاج، محمد فتحى أحمد- 45 سنة مصاب باشتباه كسر بالقدم اليمنى، عبد الفضيل عبد المقصود محمد- 55 سنة مصاب باشتباه كسر بل قرأت الظهر، حسين ابراهيم سيد- 25 سنة مصاب باشتباه كسر بالساق الأيمن، قاسم عبد اللطيف محمد- 38 سنة مصاب بكسر بالذراع الأيمن، وجميعهم مقيمون قرية هلية التابعة لدائرة المركز .
تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات
إضافة تعليق
لأول مرة.. شهادات حصرية بأقلام نادية لطفى وفاروق حسنى وجمال بخيت وأبو الغار وبشير الديك وحسن المستكاوى وإبراهيم عبد المجيد .. أنبياء الفن والسينما والثقافة والسياسة والرياضة يكتبون عن الحياة والحب والموت
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة