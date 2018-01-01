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الإثنين، 01 يناير 2018 06:00 م
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إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بمركز ببا جنوب بنى سويف

الإثنين، 01 يناير 2018 03:19 م
إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بمركز ببا جنوب بنى سويف حادث تصادم -أرشيفية


بنى سويف - هانى فتحى
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اصيب 5 أشخاص، فى حادث تصادم سيارتين على الطريق الفرعى مدينة ببا – قرية هلية جنوب محافظة بنى سويف .
 
واستقبل مستشفى سمسطا المركزى سيد محمد أحمد - 55 سنة مصاب باشتباه مابعد الارتجاج، محمد فتحى أحمد-  45 سنة مصاب باشتباه كسر بالقدم اليمنى، عبد الفضيل عبد المقصود محمد-  55 سنة مصاب باشتباه كسر بل قرأت الظهر، حسين ابراهيم سيد-  25 سنة مصاب باشتباه كسر بالساق الأيمن، قاسم عبد اللطيف محمد-  38 سنة مصاب بكسر بالذراع الأيمن، وجميعهم مقيمون قرية هلية التابعة لدائرة المركز .
 
تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


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