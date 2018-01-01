إصابة 4 عناصر بالحشد الشعبى فى انفجار عبوتين ناسفتين غرب كركوك بالعراق

إصابة 4 عناصر بالحشد الشعبى فى انفجار عبوتين ناسفتين غرب كركوك بالعراقالإثنين، 01 يناير 2018 08:29 م
قوات الحشد الشعبى
بغداد (أ ش أ)
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ذكر مصدر أمنى عراقى، اليوم الاثنين، أن أربعة من عناصر هيئة الحشد الشعبى أصيبوا فى إنفجار عبوتين ناسفتين استهدفتا دوريتهم غرب محافظة كركوك.
وقال المصدر - فى تصريح لقناة ( السومرية نيوز) العراقية - إن عبوتين ناسفتين انفجرتا أثناء مرور دورية تابعة للحشد الشعبى على طريق ناحية الرياض جنوب غربى كركوك ، ما أسفر عن إصابة أربعة من عناصر الحشد بجروح متفاوتة ، وتم نقلهم الى المستشفى لتلقى للعلاج.
يذكر أن محافظة كركوك تشهد أعمال عنف وتفجيرات على فترات متقطعة تستهدف القوات الأمنية والمدنيين.
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