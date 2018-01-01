إصابة 4 عناصر بالحشد الشعبى فى انفجار عبوتين ناسفتين غرب كركوك بالعراق





بغداد (أ ش أ)

ذكر مصدر أمنى عراقى، اليوم الاثنين، أن أربعة من عناصر هيئة الحشد الشعبى أصيبوا فى إنفجار عبوتين ناسفتين استهدفتا دوريتهم غرب محافظة كركوك.

وقال المصدر - فى تصريح لقناة ( السومرية نيوز) العراقية - إن عبوتين ناسفتين انفجرتا أثناء مرور دورية تابعة للحشد الشعبى على طريق ناحية الرياض جنوب غربى كركوك ، ما أسفر عن إصابة أربعة من عناصر الحشد بجروح متفاوتة ، وتم نقلهم الى المستشفى لتلقى للعلاج.

يذكر أن محافظة كركوك تشهد أعمال عنف وتفجيرات على فترات متقطعة تستهدف القوات الأمنية والمدنيين.