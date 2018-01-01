video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الثلاثاء، 02 يناير 2018 08:27 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

إصابة 4 عناصر بالحشد الشعبى فى انفجار عبوتين ناسفتين غرب كركوك بالعراق

الإثنين، 01 يناير 2018 08:29 م
إصابة 4 عناصر بالحشد الشعبى فى انفجار عبوتين ناسفتين غرب كركوك بالعراق قوات الحشد الشعبى


بغداد (أ ش أ)
إضافة تعليق

ذكر مصدر أمنى عراقى، اليوم الاثنين، أن أربعة من عناصر هيئة الحشد الشعبى أصيبوا فى إنفجار عبوتين ناسفتين استهدفتا دوريتهم غرب محافظة كركوك.

وقال المصدر - فى تصريح لقناة ( السومرية نيوز) العراقية - إن عبوتين ناسفتين انفجرتا أثناء مرور دورية تابعة للحشد الشعبى على طريق ناحية الرياض جنوب غربى كركوك ، ما أسفر عن إصابة أربعة من عناصر الحشد بجروح متفاوتة ، وتم نقلهم الى المستشفى لتلقى للعلاج.

يذكر أن محافظة كركوك تشهد أعمال عنف وتفجيرات على فترات متقطعة تستهدف القوات الأمنية والمدنيين. 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

العراق: إبطال مفعول 15 ألف عبوة ناسفة فى الفلوجة خلال 2017

العراق: مقتل مفتى بـ "داعش" شمال شرق ديالى

صادرات نفط العراق من حقول الجنوب عند 3.5 مليون برميل يوميا

العراق

اخبار العراق

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم



لا تفوتك
المصرية للاتصالات: عطل يؤثر على كفاءة الإنترنت بمصر وبلدان مجاورة

المصرية للاتصالات: عطل يؤثر على كفاءة الإنترنت بمصر وبلدان مجاورة

فيديو.. متحدث الرئاسة: قطعنا شوطًا كبيرًا فى مكافحة الإرهاب

فيديو.. متحدث الرئاسة: قطعنا شوطًا كبيرًا فى مكافحة الإرهاب

وزارة التموين ترفع شعار "التوعية" قبل تحرير محاضر لمخالفى كتابة الأسعار على السلع.. تشكل غرفة عمليات لمتابعة المديريات فى أول أيام تطبيق القرار.. وحماية المستهلك: تدوين سعر المنتج بفاتورة البيع حماية للتجار

وزارة التموين ترفع شعار "التوعية" قبل تحرير محاضر لمخالفى كتابة الأسعار على السلع.. تشكل غرفة عمليات لمتابعة المديريات فى أول أيام تطبيق القرار.. وحماية المستهلك: تدوين سعر المنتج بفاتورة البيع حماية للتجار

فيديو.. حصاد اليوم السادس للثورة الإيرانية.. الشرطة تخرّب الممتلكات وتتهم الثوار لامتلاك أسباب القمع.. مقاطع مصورة تظهر عناصر الأمن يحطمون زجاج السيارات.. وشعار الموت لـ"خامنئى" يقود مسيرات الشعب

فيديو.. حصاد اليوم السادس للثورة الإيرانية.. الشرطة تخرّب الممتلكات وتتهم الثوار لامتلاك أسباب القمع.. مقاطع مصورة تظهر عناصر الأمن يحطمون زجاج السيارات.. وشعار الموت لـ"خامنئى" يقود مسيرات الشعب

تقرير: ويندوز 10 يفشل فى تجاوز 7 قبل نهاية 2017

تقرير: ويندوز 10 يفشل فى تجاوز 7 قبل نهاية 2017

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة