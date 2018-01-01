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الإثنين، 01 يناير 2018 06:00 م
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إصابة سائقين فى حادث تصادم سيارتين بالمنوفية

الإثنين، 01 يناير 2018 04:36 م
إصابة سائقين فى حادث تصادم سيارتين بالمنوفية تصادم - أرشيفيه


المنوفية - محمود شاكر
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أصيب سائقان بإصابات متفرقة أثر وقوع حادث تصادم بطريق كفر داود السادات بمحافظة المنوفية.

تلقت مديرية أمن المنوفية، إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم ومصابين بطريق كفر داوود  السادات أمام مستودع الغاز دائرة المركز .

بالإنتقال والفحص تبين أن طرفي الحادث السيارة رقم " ع ج س 1482 نقل"  قيادة " ش. م. ع" 30 سنه، سائق ومقيم كفر يعقوب كفر الزيات، غربية، بالسيارة  رقم  " م ع ب 6183 م ع ب 9875 نقل بمقطورة " قيادة "  ن. م.م "  45 سنه، ساق ومقيم قرية ميت موسى دائرة مركز شبين الكوم .

وقع الحادث نتيجة قطع السيارة الأولى الطريق أمام السيارة الثانية ونجم عن الحادث إصابة  كل من قائد السيارة الأولى باشتباه نزيف بالصدر والبطن و نزيف بالمخ ولا يمكن استجوابه، وتم نقله بمعرفة أهليته لمستشفى السلام بكفر الزيات، وقائد السيارة الثانية بكسر بالساق اليسرى وكدمات بالوجه والكتف الأيمن، وتم نقله إلى مستشفى شبين الكوم التعليمى .

وبسؤال قائد السيارة الثانية أورى بمضمون ما جاء بالفحص ونفى الشبهة الجنائية، تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور بالطريق، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم  45 أحوال  مركز السادات بالعرض على النيابة قررت الاستعلام عن حالة المصابين .


 

 


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