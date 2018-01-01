إسرائيل منعت رفع الأذان فى الحرم الإبراهيمى 645 مرة خلال عام 2017





كتب- هاشم الفخرانى

منعت السلطات الإسرائيلية، رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي، في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية 645 مرة، خلال عام 2017

وقال وزير الأوقاف الفلسطيني يوسف ادعيس في بيان صحفي اليوم الإثنين إن إسرائيل "تنتهك حرمة المسجد وتنقص من حرية المسلمين، وتعتدي على مسجد اسلامي خالص" ، وطالب وزير الأوقاف المؤسسات الدولية بالعمل على "وقف الاعتداءات الإسرائيلية بحق المسجد" ، واعتبر ادعيس ذلك انتهاكا لحرمة المسجد الابراهيمي الشريف ، وانتقاصا من حرية المسلمين بإقامة شعائرهم الدينية، وتعد صارخ على مسجد اسلامي خالص.

وحذَّر ادعيس من خطورة التصاعد في الانتهاكات للمواقع الدينية والأثرية في مدينة الخليل في خطوة لبسط السيطرة الاحتلالية عليها وإتاحة المجال للمستوطنين المغتصبين لممارسة اعتداءاتهم على المدينة وأهلها الصابرين والصامدين.

وطالب ادعيس المؤسسات الدولية وعلى رأسها اليونسكو للعمل على إنهاء هذه الاعتداءات على حرمات المسجد الإبراهيمي لكونه مسجداً إسلامياً خالصاً ووقفاً للمسلمين.

ومنذ عام 1994، يُقسّم المسجد الإبراهيمي، الذي يُعتقد أنه بُني على ضريح نبي الله إبراهيم عليه السلام، إلى قسمين، قسم خاص بالمسلمين بمساحة 45%، وآخر باليهود بمساحة 55%، إثر قيام مستوطن يهودي بقتل 29 فلسطينياً مسلماً أثناء تأديتهم صلاة الفجر 25 فبراير من العام ذاته.