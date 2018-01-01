إسرائيل منعت رفع الأذان فى الحرم الإبراهيمى 645 مرة خلال عام 2017

إسرائيل منعت رفع الأذان فى الحرم الإبراهيمى 645 مرة خلال عام 2017الإثنين، 01 يناير 2018 02:53 م
كتب- هاشم الفخرانى
منعت السلطات الإسرائيلية، رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي، في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية 645 مرة، خلال عام 2017
وقال وزير الأوقاف الفلسطيني يوسف ادعيس في بيان صحفي اليوم الإثنين إن إسرائيل "تنتهك حرمة المسجد وتنقص من حرية المسلمين، وتعتدي على مسجد اسلامي خالص" ، وطالب وزير الأوقاف المؤسسات الدولية بالعمل على "وقف الاعتداءات الإسرائيلية بحق المسجد" ، واعتبر ادعيس ذلك انتهاكا لحرمة المسجد الابراهيمي الشريف ، وانتقاصا من حرية المسلمين بإقامة شعائرهم الدينية، وتعد صارخ على مسجد اسلامي خالص.
وحذَّر ادعيس من خطورة التصاعد في الانتهاكات للمواقع الدينية والأثرية في مدينة الخليل في خطوة لبسط السيطرة الاحتلالية عليها وإتاحة المجال للمستوطنين المغتصبين لممارسة اعتداءاتهم على المدينة وأهلها الصابرين والصامدين.
وطالب ادعيس المؤسسات الدولية وعلى رأسها اليونسكو للعمل على إنهاء هذه الاعتداءات على حرمات المسجد الإبراهيمي لكونه مسجداً إسلامياً خالصاً ووقفاً للمسلمين.
ومنذ عام 1994، يُقسّم المسجد الإبراهيمي، الذي يُعتقد أنه بُني على ضريح نبي الله إبراهيم عليه السلام، إلى قسمين، قسم خاص بالمسلمين بمساحة 45%، وآخر باليهود بمساحة 55%، إثر قيام مستوطن يهودي بقتل 29 فلسطينياً مسلماً أثناء تأديتهم صلاة الفجر 25 فبراير من العام ذاته.
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عدد الردود 0
بواسطة:
مصري
الصراحه راحه وهي التكنولوجيا جعلت الميكروفون موضه قديمه منعها من اخترعها
الحقيقه التي يرفضها من يستخدم كل التكنولوجيا الحديثه وهي ان الدول التي اخترعت الميكروفون لاتستخدمه وهناك اجهزه حديثه يمكن للشخص ان يعلم توقيت الصلاه وهناك اجهزه رخيصه للفقراء ساعه حائط توؤذن فهل يعلم كل من يعارض ان هناك وسائل تلوث كثيره ومن ضمنها التلوث السمعي وهناك مرضي وتلاميذ تذاكر دروسها ليه نحن نستخدم كل التكنولوجيا الحديثه ولا نحاول ان نطور انفسنا ميكروفون داخلي يكفي والغاء كل الميكروفونات الخارجيه