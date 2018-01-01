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أيمن عصام لـ "يلا أونلاين": سنركز خلال 2018 على المحتوى و "فودافون كاش"

الإثنين، 01 يناير 2018 06:59 م
أيمن عصام لـ "يلا أونلاين": سنركز خلال 2018 على المحتوى و "فودافون كاش" المهندس أيمن عصام رئيس قطاع العلاقات الخارجية و القانونية لفودافون


كتب: حسن رمضان
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أكد المهندس أيمن عصام رئيس قطاع العلاقات الخارجية والقانونية بشركة فودافون مصر، إن قطاع الاتصالات شهد العديد من الإنجازات خلال عام 2017، أبرزها إطلاق تكنولوجيا الجيل الرابع وتوفير ترددات جديدة، بجانب دخول مشغل جديدة للمحمول، وهو ما أدى لوجود حالة من الانتعاش بسوق الاتصالات.

وأضاف عصام، فى مداخلة هاتفية مع برنامج "يلا أونلاين" المذاع عبر نغم إف إم، إن شركة فودافون لديها خطة واضحة سيتم تطبيقها خلال عام 2018، تعتمد على مواصلة تطوير الشبكة بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأشار عصام إلى أن الشركة تركز أيضا خلال العام الجديد على تعزيز مكانتها في مقدمة شركات الاتصالات داخل مصر، حيث سيتم ضخ المزيد من الاستثمارات فى مجال خدمة العملاء.

وقال عصام "خدمات فودافون كاش وتقديم محتوى ذات قيمة مضافة سيشهدان طفرة كبيرة خلال العام الجديد وسيشعر بها جميع مستخدمينا داخل مصر".

وشدد عصام، على أن قطاع الاتصالات سيكون قاطرة النمو للاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة، وقال "بدون التكنولوجيا وبدون الاستثمارات التى تضخها شركات الاتصالات لن تكون هناك نهضة مجتمعية حقيقية".

ووجه عصام الشكر لجميع العاملين بشركة فودافون مصر بعد حصول الشركة على جائزة أفضل بيئة عمل لعام 2017، معتبرا تلك الجائزة دليل على كفاءة موظفي فودافون مصر ومدى احترافيتهم وقدرتهم على إدارة العمل بشكل متميز.

يعد "يلا أونلاين" أضخم برنامج إذاعى متخصص فى التكنولوجيا، ويذاع يومى الأحد والخميس فى تمام الرابعة مساء، عبر محطة "نغم إف إم" على تردد 105.3، ويقدمه هبة السيد وتامر إمام وأحمد البرماوي وخلود نادر، وتنتجه شركة "pod" بالتعاون مع بروموميديا.


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