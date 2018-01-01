video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الثلاثاء، 02 يناير 2018 08:22 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

أوقاف الإسماعيلية : عدم استخدام مكبرات الصوت إلا فى الآذان وخطبة الجمعة

الإثنين، 01 يناير 2018 09:10 م
أوقاف الإسماعيلية : عدم استخدام مكبرات الصوت إلا فى الآذان وخطبة الجمعة وكيل أوقاف الإسماعيلية


الإسماعيلية – جمال حراجى
إضافة تعليق

أكد الشيخ مجدى بدران، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، عدم استخدام مكبرات الصوت الخارجية إلا فى خطبة الجمعة، وأثناء الآذان والإقامة، وأهمية الإلتزام بضوابط العمل خاصة مواعيد فتح وغلق المساجد، وضرورة إعداد بيوت الله لتكون فى أبهى صورة، لاستقبال ضيوف الرحمن في الخمس صلوات.

 جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقدة وكيل وزارة الأوقاف اليوم مع مقيمى الشعائر، والمؤذنين، والعمال التابعين لإدارة أوقاف الإسماعيلية، وإدارة أوقاف فايد، وذلك من أجل النهوض بالدعوة داخل المساجد، وتوفير الجو المناسب من أجل إنتشار الدعوة على نطاق أوسع.

وأشاربدران، فى بيان له اليوم، إلى أنه عقد أمس اجتماعاً مع مقيمى الشعائر، والمؤذنين، والعمال التابعين لإدارة أوقاف التل الكبير والقصاصين ،أبوصوير، واليوم مع إدارة أوقاف فايد، والإسماعيلية، وغداً الثلاثاء مع إدارة أوقاف القنطرة شرق، وإدارة أوقاف القنطرة غرب، وذلك للوقوف على بعض التعليمات فى المرحلة المقبلة، وإبراز كافة الإيجابيات والإشارة إلى بعض السلبيات لمحاولة اجتنابها.

وقال إبراهيم رمضان، المنسق الإعلامي لمديرية أوقاف الإسماعيلية، إن وكيل وزارة الأوقاف شدد خلال الإجتماع، على عدم مبيت أى شخص بالمسجد، وعدم ترك مفاتيح المساجد، والزوايا للرواد من الأهالي، مؤكداً على جميع العاملين بالمساجد توخي الحذر التام من الحقائب المريبة، وتفتيشها على الفور خاصة في ظل الظروف التي نعيشها في تلك المرحلة، والاهتمام بالنظافة وترشيد استعمال الكهرباء والمياه بالمساجد، ومتابعة تعديات على المساجد وملحقاتها والإبلاغ عنها فوراً وذلك للحفاظ على ممتلكات الأوقاف والمال العام.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أوقاف الإسماعيلية تختتم فعاليات الدورة التدريبية للأئمة والدعاة

الاسماعيليه

اخبار الاسماعيليه

اوقاف الاسماعيليه

مساجد الاسماعيليه

اخبار مصر

اخبار المحافظات



لا تفوتك
المصرية للاتصالات: عطل يؤثر على كفاءة الإنترنت بمصر وبلدان مجاورة

المصرية للاتصالات: عطل يؤثر على كفاءة الإنترنت بمصر وبلدان مجاورة

فيديو.. متحدث الرئاسة: قطعنا شوطًا كبيرًا فى مكافحة الإرهاب

فيديو.. متحدث الرئاسة: قطعنا شوطًا كبيرًا فى مكافحة الإرهاب

وزارة التموين ترفع شعار "التوعية" قبل تحرير محاضر لمخالفى كتابة الأسعار على السلع.. تشكل غرفة عمليات لمتابعة المديريات فى أول أيام تطبيق القرار.. وحماية المستهلك: تدوين سعر المنتج بفاتورة البيع حماية للتجار

وزارة التموين ترفع شعار "التوعية" قبل تحرير محاضر لمخالفى كتابة الأسعار على السلع.. تشكل غرفة عمليات لمتابعة المديريات فى أول أيام تطبيق القرار.. وحماية المستهلك: تدوين سعر المنتج بفاتورة البيع حماية للتجار

فيديو.. حصاد اليوم السادس للثورة الإيرانية.. الشرطة تخرّب الممتلكات وتتهم الثوار لامتلاك أسباب القمع.. مقاطع مصورة تظهر عناصر الأمن يحطمون زجاج السيارات.. وشعار الموت لـ"خامنئى" يقود مسيرات الشعب

فيديو.. حصاد اليوم السادس للثورة الإيرانية.. الشرطة تخرّب الممتلكات وتتهم الثوار لامتلاك أسباب القمع.. مقاطع مصورة تظهر عناصر الأمن يحطمون زجاج السيارات.. وشعار الموت لـ"خامنئى" يقود مسيرات الشعب

تقرير: ويندوز 10 يفشل فى تجاوز 7 قبل نهاية 2017

تقرير: ويندوز 10 يفشل فى تجاوز 7 قبل نهاية 2017

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة