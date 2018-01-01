أوقاف الإسماعيلية : عدم استخدام مكبرات الصوت إلا فى الآذان وخطبة الجمعة

جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقدة وكيل وزارة الأوقاف اليوم مع مقيمى الشعائر، والمؤذنين، والعمال التابعين لإدارة أوقاف الإسماعيلية، وإدارة أوقاف فايد، وذلك من أجل النهوض بالدعوة داخل المساجد، وتوفير الجو المناسب من أجل إنتشار الدعوة على نطاق أوسع.

وأشاربدران، فى بيان له اليوم، إلى أنه عقد أمس اجتماعاً مع مقيمى الشعائر، والمؤذنين، والعمال التابعين لإدارة أوقاف التل الكبير والقصاصين ،أبوصوير، واليوم مع إدارة أوقاف فايد، والإسماعيلية، وغداً الثلاثاء مع إدارة أوقاف القنطرة شرق، وإدارة أوقاف القنطرة غرب، وذلك للوقوف على بعض التعليمات فى المرحلة المقبلة، وإبراز كافة الإيجابيات والإشارة إلى بعض السلبيات لمحاولة اجتنابها.

وقال إبراهيم رمضان، المنسق الإعلامي لمديرية أوقاف الإسماعيلية، إن وكيل وزارة الأوقاف شدد خلال الإجتماع، على عدم مبيت أى شخص بالمسجد، وعدم ترك مفاتيح المساجد، والزوايا للرواد من الأهالي، مؤكداً على جميع العاملين بالمساجد توخي الحذر التام من الحقائب المريبة، وتفتيشها على الفور خاصة في ظل الظروف التي نعيشها في تلك المرحلة، والاهتمام بالنظافة وترشيد استعمال الكهرباء والمياه بالمساجد، ومتابعة تعديات على المساجد وملحقاتها والإبلاغ عنها فوراً وذلك للحفاظ على ممتلكات الأوقاف والمال العام.