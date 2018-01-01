video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الإثنين، 01 يناير 2018 10:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ألمانيا تفعل قانون يلزم مواقع السوشيال ميديا بالتخلص من خطاب الكراهية

الإثنين، 01 يناير 2018 06:34 م
ألمانيا تفعل قانون يلزم مواقع السوشيال ميديا بالتخلص من خطاب الكراهية المستشارة الألمانية


أ ش أ
إضافة تعليق

 تعتزم ألمانيا أن تضع موضع التنفيذ قانونا يطالب مواقع التواصل الاجتماعى بالتحرك سريعا لإزالة المواد التى تتضمن خطابا للكراهية، والأخبارا كاذبة أو مواد غير قانونية


وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سي" أنه بموجب هذا القانون فإن المواقع التى لا تلتزم بالتخلص من المنشورات "التى يتضح أنها غير قانونية بشكل واضح" قد تواجه غرامات تصل إلى 50 مليون يورو.


ويفسح القانون المجال للشبكات الاجتماعية أن تتحرك خلال 24 ساعة من تلقيها إخطارا بالمادة التى تنتهك القانون لتقع أى شبكات للتواصل الاجتماعى أو مواقع إعلامية يتخطى عدد أعضائها مليونى عضو تحت طائلة أحكامه ، وستكون مواقع "فيس بوك"، "تويتر" و"يوتيوب" موضع التركيز الأساسى لهذا القانون ، إلا أنه من المحتمل أن ينسحب أيضا على مواقع مثل "ريديت" ، تامبلر، والشبكة الاجتماعية الروسية "فى كيه"، إضافة إلى مواقع مثل فيميو وفليكر


يذكر أنه تم تمرير التشريع الذى يحمل اسم "شبكة إنفاذ القانون" فى نهاية يونية الماضي، ليتم تفعيله فى أوائل أكتوبر

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جمعية بريطانية تحذر: الأطفال يشترون المخدرات عبر "السوشيال ميديا"

إقبال متزايد من المتقاعدين فى هولندا على "السوشيال ميديا"

المانيا

اخبار المانيا

المانيا اليوم

اخبار العالم



لا تفوتك
س و ج.. ما هى مجموعة "77 والصين" التى تترأسها مصر خلال عام 2018؟

س و ج.. ما هى مجموعة "77 والصين" التى تترأسها مصر خلال عام 2018؟

المتحدث العسكرى ينشر جهود قوات حرس الحدود خلال عام 2017

المتحدث العسكرى ينشر جهود قوات حرس الحدود خلال عام 2017

6 تكنولوجيات جديدة ينتظرها العالم خلال 2018.. مستشعر بصمة الإصبع أسفل شاشات الهواتف الذكية.. المنافسة تشتعل بيت الشركات لإطلاق هاتف قابل للطى.. أبل تنافس بتقنيات الواقع المعزز.. وهواتف صينية مميزة بأسعار رخيصة

6 تكنولوجيات جديدة ينتظرها العالم خلال 2018.. مستشعر بصمة الإصبع أسفل شاشات الهواتف الذكية.. المنافسة تشتعل بيت الشركات لإطلاق هاتف قابل للطى.. أبل تنافس بتقنيات الواقع المعزز.. وهواتف صينية مميزة بأسعار رخيصة

فى أول الظواهر الفلكية لعام 2018.. "السوبر مون" يستقبل أول أيام العام الجديد ويزين سماء الوطن العربى..بدر القمر يكتمل ويظهر ضخما بنسبة 14% وأكثر إشراقا30% ..ويكون فى أقرب نقطة من الأرض على مسافة 360 ألف كيلومتر

فى أول الظواهر الفلكية لعام 2018.. "السوبر مون" يستقبل أول أيام العام الجديد ويزين سماء الوطن العربى..بدر القمر يكتمل ويظهر ضخما بنسبة 14% وأكثر إشراقا30% ..ويكون فى أقرب نقطة من الأرض على مسافة 360 ألف كيلومتر

أول مرشحة مسلمة.. زوجة مفتى جمهورية داغستان تترشح لرئاسة روسيا

أول مرشحة مسلمة.. زوجة مفتى جمهورية داغستان تترشح لرئاسة روسيا

ارتفاع عدد قتلى التظاهرات المناهضة للنظام الإيرانى إلى 15 شخصا

ارتفاع عدد قتلى التظاهرات المناهضة للنظام الإيرانى إلى 15 شخصا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة