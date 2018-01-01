ألمانيا تفعل قانون يلزم مواقع السوشيال ميديا بالتخلص من خطاب الكراهية





أ ش أ

تعتزم ألمانيا أن تضع موضع التنفيذ قانونا يطالب مواقع التواصل الاجتماعى بالتحرك سريعا لإزالة المواد التى تتضمن خطابا للكراهية، والأخبارا كاذبة أو مواد غير قانونية.



وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سي" أنه بموجب هذا القانون فإن المواقع التى لا تلتزم بالتخلص من المنشورات "التى يتضح أنها غير قانونية بشكل واضح" قد تواجه غرامات تصل إلى 50 مليون يورو.



ويفسح القانون المجال للشبكات الاجتماعية أن تتحرك خلال 24 ساعة من تلقيها إخطارا بالمادة التى تنتهك القانون لتقع أى شبكات للتواصل الاجتماعى أو مواقع إعلامية يتخطى عدد أعضائها مليونى عضو تحت طائلة أحكامه ، وستكون مواقع "فيس بوك"، "تويتر" و"يوتيوب" موضع التركيز الأساسى لهذا القانون ، إلا أنه من المحتمل أن ينسحب أيضا على مواقع مثل "ريديت" ، تامبلر، والشبكة الاجتماعية الروسية "فى كيه"، إضافة إلى مواقع مثل فيميو وفليكر.



يذكر أنه تم تمرير التشريع الذى يحمل اسم "شبكة إنفاذ القانون" فى نهاية يونية الماضي، ليتم تفعيله فى أوائل أكتوبر.