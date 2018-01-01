"أكاديمية الشرطة" تخرج 33 متدربا إفريقيا فى مجال مكافحة الفكر المتطرف





كتب محمود عبد الراضى

خرج مركز البحوث بأكاديمية الشرطة (33) متدرباً من الكوادر الأمنية الأفريقية يمثلون (26) دولة أفريقية (فى مجال مكافحة الفكر المتطرف وذلك بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية).

ونقل مدير مركز بحوث الشرطة ، تحيات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، للمتدربين وتقديره العميق لكافة المؤسسات الأمنية الأفريقية الوطنية ودورها فى حفظ الأمن واستقرار أوطانهم، مؤكداً دعمه لكافة أوجه التعاون الأمنى والتدريبى مع الدول الأفريقية الشقيقة ، كما وجه مدير المركز الشكر للوكالة تقديراً لجهودها ودورها المتميز فى هذا المجال .

وأشاد أحد المتدربين من دولة "غينيا كوناكرى" فى كلمته التى ألقاها نيابة عن المتدربين بالخبرة المصرية فى مجال التدريب الأمنى ، موجهاً الشكر والتقدير لوزارة الداخلية المصرية وأسرة الأكاديمية ومركز بحوث الشرطة .. وفى ختام مراسم التخرج تم تكريم أوائل المتدربين بمنحهم شهادات التقدير والتفوق .