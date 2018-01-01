video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الإثنين، 01 يناير 2018 04:02 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"أكاديمية الشرطة" تخرج 33 متدربا إفريقيا فى مجال مكافحة الفكر المتطرف

الإثنين، 01 يناير 2018 03:56 م
"أكاديمية الشرطة" تخرج 33 متدربا إفريقيا فى مجال مكافحة الفكر المتطرف مقر أكاديمية الشرطة-أرشيفية


كتب محمود عبد الراضى
إضافة تعليق

خرج مركز البحوث بأكاديمية الشرطة (33) متدرباً من الكوادر الأمنية الأفريقية يمثلون (26) دولة أفريقية (فى مجال مكافحة الفكر المتطرف وذلك بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية).

 

ونقل مدير مركز بحوث الشرطة ، تحيات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، للمتدربين وتقديره العميق لكافة المؤسسات الأمنية الأفريقية الوطنية ودورها فى حفظ الأمن واستقرار أوطانهم، مؤكداً دعمه لكافة أوجه التعاون الأمنى والتدريبى مع الدول الأفريقية الشقيقة ، كما وجه مدير المركز الشكر للوكالة تقديراً لجهودها ودورها المتميز فى هذا المجال .

 

وأشاد أحد المتدربين من دولة "غينيا كوناكرى" فى كلمته التى ألقاها نيابة عن المتدربين بالخبرة المصرية فى مجال التدريب الأمنى ، موجهاً الشكر والتقدير لوزارة الداخلية المصرية وأسرة الأكاديمية ومركز بحوث الشرطة .. وفى ختام مراسم التخرج تم تكريم أوائل المتدربين بمنحهم شهادات التقدير والتفوق .


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس أكاديمية الشرطة: نتعاون مع إيطاليا لمكافحة الهجرة غير الشرعية

الداخلية

الافارقة

بحوث الشرطة

أخبار الحوادث



لا تفوتك
"التضامن" تبدأ صرف معاشات يناير اليوم بمناسبة عيد الميلاد المجيد

"التضامن" تبدأ صرف معاشات يناير اليوم بمناسبة عيد الميلاد المجيد

نقل جثتى قتيلى إطلاق نار على محل خمور بالعمرانية لمشرحة زينهم

نقل جثتى قتيلى إطلاق نار على محل خمور بالعمرانية لمشرحة زينهم

لأول مرة.. شهادات حصرية بأقلام نادية لطفى وفاروق حسنى وجمال بخيت وأبو الغار وبشير الديك وحسن المستكاوى وإبراهيم عبد المجيد .. أنبياء الفن والسينما والثقافة والسياسة والرياضة يكتبون عن الحياة والحب والموت

لأول مرة.. شهادات حصرية بأقلام نادية لطفى وفاروق حسنى وجمال بخيت وأبو الغار وبشير الديك وحسن المستكاوى وإبراهيم عبد المجيد .. أنبياء الفن والسينما والثقافة والسياسة والرياضة يكتبون عن الحياة والحب والموت

عشان اللون الأحمر موضة 2018.. شاهد 8 إطلالات لنجمات تألقن به فى نهاية 2017

عشان اللون الأحمر موضة 2018.. شاهد 8 إطلالات لنجمات تألقن به فى نهاية 2017

على لطفى يقترب من الانضمام لطلائع الجيش

على لطفى يقترب من الانضمام لطلائع الجيش

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة