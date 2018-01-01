أسقف الجيزة ينعى قتيلى العمرانية: تهديد حياة المواطنين يتخذ مسارًا جديدًا

أسقف الجيزة ينعى قتيلى العمرانية: تهديد حياة المواطنين يتخذ مسارًا جديدًاالإثنين، 01 يناير 2018 08:03 م
الأنبا ثيئودوسيوس أسقف وسط الجيزة
سارة علام
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استهل الأنبا ثيئودوسيوس، أسقف وسط الجيزة، كلمته فى جنازة شهيدى حادث العمرانية اللذين سقطا اليوم عقب تعرضهما لإطلاق نار من ملثميْن اثنين بمنطقة العمرانية، بالدعاء لهما، قائلا:" طوبى لمن اخترته وقبلته أن يسكن فى ديارك للأبد مع دقات الساعة الأولى للعام الجديد نودع شهيدين للفردوس على رجاء القيامة، وهما عادل بولس عازر، 46 سنة، وأشرف بولس عازر، 43 سنة، شاءت عناية الله أن يختارهما ويقبلهما ليسكنا دياره، حيث كانا في سهرة روحية بكنيسة القديس بولس في العمرانية، وانتهت الصلاة العاشرة والنصف وهما يملكان محل قطع غيار بالعمرانية".
وأضاف أسقف الجيزة، في كلمته بالصلاة الجنازة على روحي الشهيدين، أنه أثناء مرورهما لشراء بعض لوازم العيد، مرا على محلهما لقطع غيار السيارات، ففؤجئا باثنين ملثمين ينزلان من "توك توك"، وأطلقا عليهما النيران.
وأوضح أن الشهيدين كان معهما أبناؤهما فحاولا فدائهم، استشهد إثر إطلاق النار أحدهم ولحق به شقيقه بعد نقله للمستشفى، متابعًا: "نجد أن السيناريو الجديد لزعزعة سلام وتهديد حياة المواطنين يتخذ مسارًا جديدًا".
ونقل تعازى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، لأسر الشهداء وأيضًا أساقفة الكنيسة لم يتسنَّ لهما الحضور لمشاركتهم في سهرات الصلوات بالكنيسة.
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